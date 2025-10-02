Ana Carrillo 02 OCT 2025 - 18:31h.

Anabel Pantoja ha compartido una foto junto a la ex de Kiko Rivera y se ha mostrado encantada de compartir proyecto con ella

Primeras palabras de Irene Rosales por su vuelta a la televisión en 'Bailando con las estrellas'

Anabel Pantoja está feliz de estar concursando en la segunda edición de 'Bailando con las estrellas', programa que supone su regreso a la televisión tras casi tres años alejada del medio después de su paso por 'Supervivientes 2022'. Y ahora está todavía más contenta porque este programa va a suponer también la vuelta a la pequeña pantalla de Irene Rosales, la ex de su primo Kiko Rivera y madre de sus sobrinas Ana y Carlota.

A Irene Rosales le ha preguntado una reportera de 'Europa Press' qué le parecía volver a coincidir con Anabel y si estaba ilusionada por verla de nuevo, ya que siempre han tenido muy buena relación, pero la ex de Kiko Rivera no se ha pronunciado sobre este tema. Quien sí que ha querido mostrar que están felices de estar juntas en el proyecto ha sido la sobrina de Isabel Pantoja, que ha compartido una foto de las dos en el ensayo.

"¡Destruidas pero a darlo todo! Muy feliz de que vivas esta experiencia tan, tan guay", ha comentado Anabel junto a la instantánea que ha compartido junto a Irene, que el sábado será la bailarina invitada en 'Bailando con las estrellas' y recogerá el testigo de María Isabel, ganadora de la primera edición, que la semana pasado bailó un tanto argentino.