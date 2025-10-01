Anabel Pantoja enseña la solución que ha encontrado para el trastorno que padece

Rocío Molina 01 OCT 2025 - 14:00h.

La actual concursante de 'Bailando con las estrellas' habla de la solución que ha encontrado para su problema de insomnio

Anabel Pantoja muestra, ilusionada, cómo ha crecido su hija Alma

Anabel Pantoja está en una etapa muy feliz en Madrid en la que va de sorpresa en sorpresa. La concursante de 'Bailando con las estrellas' está ensayando duro, pero muy contenta por la vida que tiene fuera. Solo hay una cosa que desespera a la sobrina de Isabel Pantoja: el trastorno que padece y que se ha agravado tras ser madre. El insomnio. Un alteración del sueño que para ella es desesperante, aunque le ha encontrado una solución, tal como ha enseñado a sus seguidores.

La que fuera concursante de 'Supervivientes' que ahora está cumpliendo el sueño de bailar y aprender de la mano de su maestro y pareja de baile, Álvaro Cuenca, está en un buen momento y por eso no ha extrañado a sus seguidores que haya tomado una determinación después de pedirles a estos consejo. La influencer lleva muchos años teniendo problemas para dormir, de hecho, llegó a confesar que había utilizado pastillas para conciliar el sueño, pero ha buscado ahora otra solución.

El trastorno del sueño o insomnio tan frecuente en la población adulta (más de 4 millones de personas en España sufren algún problema como este o derivado, según la Sociedad Española de Neurología) es algo con lo que lleva mucho tiempo batallando la concursante de 'Bailando con las estrellas'. "Tenía problemas de insomnio y al final he deducido que es de lo psicópata que soy con el tema de los ruidos", ha admitido.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha relatado en más de una ocasión que se ha pasado la noche contando ovejas o mirando el móvil cada media hora al ser incapaz de conciliar el sueño. Sin embargo, al haber detectado su problema con los ruidos, Anabel ha seguido las indicaciones que le han dado sus seguidores. "Pedí consejo y me ofrecisteis muchas opciones, pero la más repetida son los tapones", ha confesado.

Escuchar cualquier ruido era su principal problema y lo que la mantenía despierta por eso la influencer ha optado por los tapones para aislarse por completo por las noches. Y estos no son cualquier tipo de tapones. Se los han traído desde Londres y está impaciente ya por probarlos y ver resultados. "A ver qué ocurre en mis noches a partir de ahora. Os contaré", ha avanzado la sobrina de la tonadillera que espera con esto poder solucionar por fin sus problemas de sueño, ahora que tanto se está esforzando y que tanto necesita descansar.