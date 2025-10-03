‘El tiempo justo’ charla en directo con Laura, hermana de Marta Peñate, tras el reencuentro de la pareja en ‘Supervientes All Stars’

La última gala de ‘Supervivientes All Stars’ dejó imágenes cargadas de emoción con la visita de Marta Peñate a Honduras para reencontrarse con su novio Tony Spina. Entre lágrimas, abrazos y declaraciones de amor, la pareja volvió a acaparar toda la atención.

En ‘El Tiempo Justo’, su hermana Laura Peñate repasó cómo vivió desde casa una noche tan intensa: “Lo sentí de una manera muy subjetiva, porque aunque lo ves como espectadora, siendo tu hermana la que está ahí y viendo lo felices que son, solo puedes sentir felicidad y gratitud”, expresó.

La boda en Honduras y la complicidad de la pareja

Laura también comentó la sorprendente decisión de Marta y Toni de casarse en Honduras, algo que pilló por sorpresa incluso a la familia:

“Conociendo a mi hermana, no es que no quisiera celebrarlo con nosotros, sino que tenía otras prioridades. A Tony le hacía más ilusión y ella lo ha vivido de una manera más íntima”, explicó.

Sobre la relación entre ambos, la invitada fue tajante: “Lo suyo es amor maduro. Cuando tienes claro lo que no quieres, eliges bien. Y eso es lo que ha pasado con Marta y Tony”.

El duro año de Marta

Más allá de lo sentimental, Laura quiso recordar la valentía de su hermana al hablar públicamente de sus dificultades para ser madre: “Ha sido muy valiente al exponerlo. Muchas mujeres viven lo mismo y callan por miedo al qué dirán. Ella lo ha contado y ha logrado naturalizarlo, lo que me parece un paso enorme”, afirmó.

Además, puso en valor el apoyo de Tony Spina en todo momento: “Él ha dicho siempre que lo más importante es Marta. Si es padre, quiere serlo con ella; y si no, no pasa nada. Esa es la base del amor verdadero”.

Entre emoción y orgullo

Laura terminó la entrevista con palabras de cariño hacia su hermana: “Yo soy la mayor, pero he aprendido muchísimo de Marta. Hemos hecho siempre un gran equipo y estoy orgullosa de cómo está afrontando todo lo que le toca vivir”.