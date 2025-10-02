Marta Peñate regresa a 'Supervivientes All Stars' y protagoniza junto a Tony Spina su reencuentro más pasional: "No quiero separarme de ti"
Ambos han roto a llorar por completo, dejándonos el momento más emotivo desde que arrancó esta edición: su reacción al verse lo dice todo
La confesión de Marta Peñate sobre Tony Spina en 'Supervivientes All Stars' tras la prueba de líder: "Me ha dado un verano..."
Marta Peñate regresa a 'Supervivientes All Stars'. La colaboradora vuelve al lugar donde fue más feliz que nunca, en donde se coronó como la ganadora de la primera edición del reality más extremo de la televisión. En primer lugar, Marta Peñate ha saltado en helicóptero y, porteriormente, la colaboradora se ha reencontrado con su novio Tony Spina, dejándonos una escena para el recuerdo repleta de lágrimas y emoción, arrodillándose en la playa y abrazándose como nunca.
"No me quiero separar más de ti", le ha señalado Tony Spina ante el "te echo muchísimo de menos" de Marta Peñate. Un reencuentro que no ha tardado en generar reacciones, desde la de Jorge Javier Vázquez asegurando que estaba con la "lágrima fuera", hasta el de Laura Madrueño, subrayando que el reencuentro le ha dejado con "la piel de gallina".
Los instantes antes del salto en helicóptero
Y cómo no, la novia de Tony Spina no podía faltar a una cita clave e imprescindible si quieres pisar los Cayos Cochinos por primera vez: saltar del helicóptero. Un acto de valentía y coraje no apto para cardiacos. Peñate lo ha hecho y su salto no ha defraudado a nadie.
A poco de saltar en helicóptero, Marta Peñate se ha hecho de rogar, en tono humorístico: "Quien no llora no mama. ¿Me vais a dar algo por saltar?". Jorge Javier Vázquez ha bromeado con ella en un primer momento, asegurando que volvería a 'SV: Tierra de Nadie' si saltaba, pero posteriormente ha señalado que lo que sí que ocurrirá seguro es que "Poseidón será generoso con ella".
Ya montada en el helicóptero, Marta Peñate se ha sincerado: "Estoy cagada. No sé qué me pasa. Será que me estoy haciendo mayor o algo... me da miedo de verdad". No obstante, no se ha acobardado en ningún momento: "Sí o sí voy a saltar, sobre todo, por Tony".
El salto en helicóptero de Marta Peñate
Y por fin ha llegado el momento tan esperado. Jorge Javier ha conectado con Marta Peñate en pleno directo y esta ha confesado que "desde casa es muy bonito", pero luego, cuando lo vives es totalmente diferente. "Acabo de ver algo en el agua muy gordo y muy grande", ha señalado Marta Peñate, tras lo que se ha mostrado muy decidida... ¡tanto que ha pedido hasta en dos ocasiones que le subieran el helicóptero! Sus deseos se han hecho realidad ante la aclamación de todo el plató de 'Supervivientes', expectante a que el salto de Marta Peñate se hiciera realidad.
"Le dedico el salto a la gente que me hizo ganadora el año pasado de 'Supervivientes All Stars'. ¡Muchas gracias a todos!", han sido las palabras de Marta Peñate en su dedicatoria, no sin antes confesar que "mi familia está harta de estas dedicatorias, porque siempre salto". Finalmente, Marta Peñate ha saltado en helicóptero, haciendo realidad su sueño de regresar de nuevo a Honduras al lugar donde fue ganadora de la primera edición del reality.
Así reaccionó Marta Peñate al saber que volvería a Honduras
La reacción de Marta Peñate al saber que regresaría de nuevo a Honduras no podía ser de más alegría. "Coge la maleta, vas como ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars", le señalaba Jorge Javier Vázquez durante la pasada gala, tras lo que le preguntaba si se tiraría del helicóptero y esta lo dejaba en el aire. Y es que no todo el mundo está preparado para hacer eso pero, sin duda, nuestra colaboradora favorita sí lo ha estado y así lo ha demostrado.
Además, durante el 'Última hora' de 'Supervivientes All Stars' descubrimos la emoción que sintió Marta Peñate a través de unas imágenes inéditas que nos ofreció el reality. Y no solo eso: la colaboradora le dejó un 'recadito' a una concursante que se encuentra en estos momentos en Honduras.