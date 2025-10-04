Fiesta 04 OCT 2025 - 17:38h.

Conexión en directo con Alba Muñoz en el lugar en el que se ha casado con su pareja, David

Alba Muñoz destapa la mala relación que hay entre la madre de Antonio Tejado y su nieta: "Me preocupa el bienestar de mi hija"

Alba Muñoz, expareja de Antonio Tejado, se ha casado este sábado en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Hasta allí se ha desplazado un equipo de 'Fiesta' para hablar con ella y para cubrir la boda de la madre de la hija de Antonio Tejado. Si hace unas semanas la veíamos muy preocupada por el posible reingreso del padre de su hija en prisión, ahora se muestra feliz y radiante por este día tan especial que ha disfrutado en compañía de familiares y amigos.

Nuestra compañera Laura desvela que esta boda tiene un significado muy especial para Alba Muñoz: "La he acompañado desde las nueve de la mañana y he podido hablar de muchísimas cosas con ella. Tengo una sorpresa porque me ha dado una noticia que os va a sorprender a todos", son sus palabras en una conexión en directo con Emma García desde el lugar de la celebración. Os lo desvelamos y os contamos todos los detalles de esta boda celebrada en plena playa de Chiclana.

Los detalles de la boda de Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado

Hablamos en directo con los recién casado: "Estamos felices y contentos. Ella vale mucho, tiene un corazón enorme. Me voy a dejar la vida por hacerla feliz", son solo algunas de las bonitas palabras de David, el novio. Por su parte, Alba dice estar disfrutando mucho de este día y que la ceremonia ha sido "íntima, familiar y emotiva" en la que todos los invitados debían acudir vestidos de blanco.

En esta conexión en directo, Alba Muñoz ha confesado algo que ha pillado a muchos por sorpresa: "Tengo muchas ganas de volver a ser madre. Me apetece volver a formar una familia y repetir la maternidad porque, como quien dice, se me pasa el arroz", han sido sus palabras. Su ya marido escuchaba atento y se mostraba también ilusionado con esta gran noticia. "Me complementa, ha sacado lo mejor de mí", dice Alba respecto a su pareja.

Desde el plató de 'Fiesta', algunos colaboradores le lanzan algunas preguntas a Alba, que se encuentra celebrando su enlace con David en un chiringuito de Chiclana de la Frontera. La expareja de Antonio tejado revela si algún miembro de la familia Tejado se ha puesto en contacto con ella para felicitarla y estas han sido sus palabras: "No espero nada de ellos. Tengo aquí a mi hija, que ha sido la madrina y eso es lo único que compartimos".