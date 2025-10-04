La princesa Leonor ha participado con el equipo de esgrima de la Academia General del Aire de San Javier (Murcia)

La princesa Leonor ha vuelto a la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), que este fin de semana celebra el Campeonato Deportivo de Academias Militares para Oficiales, Interacademias 2025. En estas olimpiadas, la heredera al trono participa en la disciplina de esgrima, según han confirmado fuentes del Palacio de la Zarzuela a ‘El Diario de Pontevedra’.

Precisamente en la Escuela Naval Militar de Marín, la heredera al trono cursó estudios entre septiembre y diciembre de 2024 y regresó en julio de 2024 para los actos del día del Carmen.

Este viernes, Leonor ha participado con el equipo de esgrima de la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), donde la princesa completa su formación militar tras pasar por Zaragoza y Marín.

Leonor participa en esgrima

El equipo de Leonor no habría ganado la competición, sino que lo habría hecho la Academia Central de Defensa, según se puede ver en la web del campeonato, que ha compartido dos imágenes en las que se puede ver a la princesa de Asturias entre sus compañeros.

Estas 'olimpiadas', que se celebran de forma bianual, forman parte del plan de actividades del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas.

La organización corresponde de forma rotatoria a cada una de las Juntas Centrales de Educación Física y Deportes del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, según el Ministerio de Defensa. En esta ocasión, la organización ha correspondido a la Escuela Naval de Marín.

Reúnen a equipos formados por los alumnos militares de la Academia General Militar (Zaragoza), la Escuela Naval Militar (Marín), la Academia General del Aire (San Javier) y la Academia Central de la Defensa (Madrid), en un número máximo de 100 alumnos por academia, 400 en total, según el Ministerio de Defensa.

Cada alumno puede participar como máximo en tres de las dieciséis disciplinas, que incluyen atletismo, baloncesto, fútbol, natación, tiro al aire comprimido, triatlón cross, vela o esgrima, entre otros deportes.