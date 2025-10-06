Equipo mtmad 06 OCT 2025 - 17:03h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confiesa por primera vez si buscó quedarse embarazada con 20 años

Claudia Bavel se emociona al hablar del tatuaje que se hizo por su padre

Claudia Bavel ha demostrado total transparencia desde el estreno de su canal en Mediaset Infinity, ‘Alta intensidad’. Hoy continúa abriendo su corazón compartiendo todo sobre una de las etapas más difíciles que ha vivido: el aborto que sufrió con apenas 20 años. La que fuera concursante de ‘Warrior Games’ habla por primera vez sobre esta oculta parte de su vida y desvela si su primer embarazo fue buscado, además de sincerarse sobre su perspectiva sobre la maternidad desde estos duros acontecimientos.

La creadora de contenido comparte todos los recuerdos alrededor del difícil suceso, desde si fue intencionado o no, hasta la diferencia de edad entre ella y el que hubiera sido el padre. Claudia explica que ella tenía tan solo 20 años cuando se quedó embarazada, mientras que su pareja de aquel entonces tenía 38. “Era muy joven”, comenta visiblemente afectada. A pesar de la temprana edad en la que sufrió el aborto, la influencer ha querido revelar si el embarazo fue buscado.

Aunque fuera una experiencia muy dolorosa para ella, la exconcursante de ‘Warrior Games’ confiesa que guarda un buen recuerdo de su pareja de aquella época y hasta se emocionó al enterarse de su embarazo. Sin embargo, la vida tenía otros planes para ella y la ilusión no le duró mucho tiempo. “Dios no quería eso para mí”, declara Claudia recordando lo que sintió tras el aborto. La creadora de contenido habla de que ser madre en ese momento no estaba en su destino, a pesar de que fuera, o no, un embarazo buscado. ¡Descúbrelo dándole play al vídeo!

Claudia Bavel confiesa si habría sido madre al quedarse embarazada con 20 años

La catalana, que ya ha confesado la ilusión que le hizo conocer que se había quedado embarazada, confiesa cómo sería su vida si no hubiera sufrido un aborto. “En cuanto me enteré, quería tirar hacia delante”, se sincera sin tapujos. A pesar de la juventud con la que estuvo a punto de ser madre y la diferencia de edad con su pareja, Claudia no duda en confirmar que ella tenía en mente tener al bebé. Sin embargo, no se dió como ella esperaba. “Yo lo dejé todo en manos de dios”, añade.

Claudia Bavel habla con el corazón en la mano en el nuevo capítulo de su canal, ‘Alta intensidad’. La que fuera concursante de ‘Warrior Games’ se abre como nunca para contar una experiencia muy dura de su pasado sobre la que no había hablado nunca antes. La influencer también habla acerca de sus planes de maternidad y reflexiona sobre lo mucho que le afectó crecer en una familia desestructurada. ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!