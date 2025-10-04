Ana Carrillo 04 OCT 2025 - 10:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha reaccionado al no ser mencionado por la ganadora de 'GH' en su ideal de vida futuro

Adara Molinero carga contra Sofía Suescun por su supuesta infidelidad a Kiko Jiménez

Kiko Jiménez y Sofía Suescun habrían atravesado una profunda crisis este verano debido a la supuesta infidelidad de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' con el influencer Juan Faro. Pero parece que ese presunto bache ya habría sido superado porque la pareja se muestra feliz y unida en redes sociales, aunque sus seguidores han puesto en cuestión que estén tan bien al leer la última reflexión de la influencer.

Hace unos días, la ganadora de 'Gran Hermano' compartía una publicación de Instagram que era leída por sus seguidores como una contestación a su madre, Maite Galdeano, y a su hermano, Cristian Suescun, que en '¡De viernes!' habían dicho que querían reconciliarse con ella pero no tener ningún contacto con Kiko, al que acusaban de haber roto la familia.

"Me engañaron cuando me dijeron que la familia es lo primero. La familia que vale es la que te impulsa, te apoya y te deja ser libre. Si no te aceptan como eres, no tienes por qué cargar con su chantaje emocional. Aléjate de cualquier círculo que corte tu libertad. Hay personas ahí fuera dispuestas a darte amor verdadero, sin necesidad de llevar tu sangre", escribió la madrileña en su post, en el que también confesó cuál era su idea de vida perfecta.

"Me encantaría retirarme en un lugar donde nadie me conociera. Rodeada de lo único que me hace feliz: los animales y la naturaleza", fue la frase de la influencer, que no incluyó en ese plan perfecto de futuro a su novio, que reaccionó en la zona de comentarios del post con un emoji de una carita que llora, un corazón y el comentario "lo hacemos juntos".

Varias personas se han dado de cuenta de que la examiga de Marta Peñate no incluye a su chico en este plan y se lo han resaltado a Kiko Jiménez: "No te nombra", "No cabes en su retirada", "A ti ni te ha nombrado", "Se ve que mejor sola", "Te ha dejado fuera de la ecuación". Él no ha contestado a los comentarios pero su novia le ha dado 'me gusta' al comentario en el que él le dice que quiere hacer ese plan junto a ella, demostrando que sí que le gustaría que estuviera en su futuro.