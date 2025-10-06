Ana Carrillo 06 OCT 2025 - 21:09h.

El exnovio de Adara Molinero y la exconcursante de 'GH VIP' han compartido el vídeo de su reacción al enterarse del embarazo

Rodri Fuertes comparte la primera foto de Marta Castro luciendo su tripa de embarazada

Rodri Fuertes y Marta Castro van a convertirse en padres de su primer hijo en común, que será el segundo para la exconcursante de 'GH VIP', que ya tiene un niño de cuatro años llamado Hugo, fruto de su matrimonio con Fonsi Nieto. Para compartir su felicidad con sus seguidores, la pareja ha compartido el vídeo del momento exacto en el que descubren que van a tener un bebé.

El exnovio de Adara Molinero ya le había prometido a sus seguidores que compartiría este momento tan especial con ellos y ha cumplido lo que les dijo al mostrarles el instante en el que, a las siete de la mañana, en la casa de la familia de Marta Castro en Asturias, supieron que habían cumplido su sueño y ella estaba embarazada.

"No será el vídeo con más calidad de nuestro perfil, pero sí el más bonito. Asturias, 7 de la mañana: un manojo de nervios y los ojos aún pegados. Aquí supimos que lo habíamos conseguido", ha escrito el exconcursante de 'Gran Hermano' junto al vídeo en el que se los ve en pijama, esperando nerviosos, entre susurros y en el baño para no despertar a nadie, que el test de embarazo arrojase el resultado.

Fue Rodri el primero en mirar el resultado y darse cuenta de que era positivo, por lo que fue él quien le dijo a su novia que iban a convertirse en padres de su primer hijo en común. Ella abre muchísimo los ojos al ver el resultado, pues no esperaba que fuera positivo, y comienzan a reírse y a saltar, presas de la emoción y la alegría.

"¡Te lo he dicho!", exclamaba el exnovio de Bea Retamal, que abrazaba a su novia: "Marta no se lo creía". Ella comenzaba a llorar de la emoción en ese momento y él se arrodillaba para besar su tripa, creando juntos una tierna escena que han querido compartir con sus seguidores de Instagram, que se han mostrado muy felices y emocionados: "Se me ha puesto la piel de gallina, cómo me alegro por vosotros", "Qué bonito, por favor", "Estoy llorando".

"Creo que junto con Hugo, por supuesto, este día ha sido uno de los más felices de mi vida", ha escrito Marta Castro en la zona de comentarios de la publicación, donde ha recibido la reacción en forma de emojis de corazones de Sheila Casas y de Pilar Llori, su compañera en 'GH VIP'.