Lorena Romera 03 OCT 2025 - 17:16h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' comparte una foto de Marta Casto presumiendo de embarazo

Rodri Fuertes, tras salir a la luz que va a ser padre con Marta Castro: "Es una campeona"

Rodri Fuertes no podría estar más ilusionado con su futura paternidad. El exconcursante de 'Gran Hermano' ha reconocido que para él convertirse en padre es un sueño hecho realidad. Ahora, a través de su perfil de Instagram, el madrileño ha compartido la primera foto de Marta Castro luciendo su tripa de embarazada.

El que fuera novio de Adara Molinero -de la que muchos se han compadecido tras el anuncio del embarazo, pues hace tan solo unos meses, antes de su marcha a 'Supervivientes All Stars', reconocía en '¡De Viernes!' que seguía pensando a diario en él y que no había pasado página tras la ruptura- se ha sincerado sobre lo ilusionado que está con esta etapa de su vida.

"Cumplo el sueño de mi vida con la mujer de mi vida", ha reconocido el exconcursante de 'Gran Hermano' a través de sus redes, donde también ha hecho partícipes a sus seguidores de la primera ecografía. Y es que el también ex de Bea Retamal -con la que se reencontró en 'Me quedo conmigo', formato exclusivo que ahora se puede ver en Mediaset Infinity- está devolviendo el cariño a su comunidad en forma de estas pildoritas con las que hace les hace hace extensiva su felicidad.

En esta ocasión, el de Madrid ha compartido a través de sus redes la primera foto de Marta Castro luciendo tripita de embarazada. Una imagen de lo más tierna en la que vemos muy feliz y animada a la influencer, que se encuentra aproximadamente en la semana 12 de gestación (según los datos que filtró el propio Rodri).

Con unos jeans a la cadera, una básica de tirantes blanca y una camisa del mismo color, la creadora de contenido apuesta por este look casual y cómodo (que remata con unas zapatillas Converse) con el que se disponen a hacer cuáles sean que son los recados que tienen previstos para su jornada.

Tras la publicación de esta imagen, en la que el exconcursante de 'Gran Hermano' coloca el emoticono de un pollito saliendo de su cascarón sobre la incipiente barriguita de su chica, la propia Marta Castro ha compartido una foto en el espejo del ascensor en la que se le ve algo más de tripita (ya sea por la pose, al salir de perfil, o porque se la ha hecho a otra hora del día).

Sea como fuere, lo cierto es que con estas imágenes tanto Rodri Fuertes como Marta Castro dejan más que claro lo muy ilusionados que están con esta nueva etapa de sus vidas, creando vida juntos. "El corazón nos late más fuerte que nunca porque muy pronto seremos uno más. La emoción, la alegría y el amor que sentimos son tan grandes que es imposible explicarlo con palabras", reconocía la exconcursante de 'GH VIP' en el post en el que anunciaba su embarazo.