Rocío Molina 06 OCT 2025 - 15:09h.

La presentadora de 'Supervivientes' ha acaparado las miradas con su fiesta de cumpleaños y su romántico beso a su novia Pascalle Paerel

Sandra Barneda sufre un desagradable episodio en un avión con su perro: "Indignada"

Compartir







Sandra Barneda ha vivido una cita de lo más especial para celebrar su 50 cumpleaños. La presentadora de 'Supervivientes All Stars' tiene mucho que festejar y así lo ha hecho en una fiesta inolvidable y divertida en la que ha reunido a las personas que más quiere. "Soplar velas no es solo un gesto para apagar la llama; es un acto de renacimiento", ha escrito junto a un vídeo en el que después del momento tarta no ha faltado un romántico beso a Pascalle Paerel, su novia neerlandesa.

Este cambio de década le ha llegado a la periodista en un momento "cargado de amor" en donde a su bonita etapa personal se une también la profesional. Por eso, para esta ocasión la presentadora también de 'La isla de las tentaciones' no ha escatimado en detalles y ha organizado una fiesta grande en la que ha estado rodeada de su gente. En ella no ha faltado la música, el baile, los brindis y, por supuesto, una excepcional tarta de tres pisos.

"Cada vela encendida representa el fuego de un año vivido: los días que dolieron, los que hicieron reír, los que enseñaron sin avisar. Y cuando soplamos, no extinguimos la luz, la transformamos. En ese soplo se va lo que ya no necesitamos, y queda el deseo —esa chispa íntima que pide seguir", ha escrito en su perfil oficial de Instagram junto con un vídeo en el que se ve a la presentadora soplando esas mismas velas de las que habla, acompañada por su pareja, Pascalle Paerel.

PUEDE INTERESARTE Sandra Barneda le dedica unas bonitas palabras a Nagore Robles ante su nuevo reto profesional

Entre abrazos, felicitaciones, saludos y mucho amor, Sandra Barneda ha puesto la guinda a sus emotivas palabras con un beso en la boca a su novia y un emotivo mensaje por esos 50 que estrena. "Soplar velas es decirle al universo: Gracias por traerme hasta aquí, pero aún tengo caminos por andar. Es un instante de magia donde el aire que sale de dentro se mezcla con el fuego que arde fuera, y juntos crean futuro".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Desde que la pareja comenzase su historia de amor con Pascalle Paerel, en otoño de 2022, su amor no ha hecho más que crecer. La presentadora Sandra Barneda ha insistido en que ella vive para "construir un futuro", aunque lo cierto es que en el presente está muy bien rodeada y que ha entrado en los 50 llena de felicidad y de amor, tal como se ha podido comprobar con su emotiva fiesta de cumpleaños.