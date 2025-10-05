Pedro Jiménez 05 OCT 2025 - 22:17h.

La presentadora se ha abierto como nunca sobre su momento actual en la parte que Mediaset Infinity ha emitido de 'Supervivientes All Stars'

Sandra Barneda cumplió 50 años este sábado 4 de octubre y, durante la parte de 'Supervivientes All Stars' que Mediaset Infinity ha emitido media hora antes del programa, el reality ha sorprendido a la paresentadora cantándole el cumpleaños feliz en pleno directo. La presentadora, que inició su andadura en Telecinco allá por el 2009, ha pronunciado unas emotivas palabras haciendo balance de en qué situación actual se encuentra que no han dejado indiferente a nadie.

Y es que ha sido sonar de fondo el mítico cumpleaños feliz y los ojos de Sandra Barneda se han iluminado por completo. Carmen Borrego, compañera de la presentadora desde hace muchos años y gran amiga de esta, se ha levantado para dirigirse a ella y darle un cariñoso abrazo, además de felicitarla de manera confidente. "Muchas gracias", ha señalado Sandra Barneda, para añadir que ha "cambiado de década" después de cumplir 50 años este sábado.

"Estoy llenita de amor"

Posteriormente, Sandra Barneda ha mirado a cámara para decir que está atravesando en estos momentos una bonita etapa personal: "Estoy llenita de amor, porque es como se tiene que pasar, con amigos de la infancia, con la familia, con amigos de todas las épocas, de todas las décadas... y construyendo futuro, que es también lo bonito".

Sandra Barneda recibe a Nagore Robles en plató

Una Sandra Barneda que hace una semana recibía a Nagore Robles en plató debido al estreno de esta última como presentadora de 'Uno de GH20'. Ambas presentadoras intercambiaron un distendido intercambio de palabras dando todo tipo de detalles sobre el estreno del reality que está emititiendo Mediaset Infinity para los más fieles.