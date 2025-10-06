Omar Sánchez confiesa que Jessica Bueno le está "sorprendiendo mucho" en 'Supervivientes All Stars'
Omar Sánchez es un gran fan del formato de 'Supervivientes' - concursó en la edición de 2021, que acabó ganando Olga Moreno - y no se pierde ni uno de los programas de 'Supervivientes All Stars', ya que, además, concursan dos de los mejores amigos que ha hecho en televisión: Gloria Camila, a la que conoció en 'Pesadilla en El Paraíso', y Alejandro Albalá.
Tanto la hija de Ortega Cano como el ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun están nominados esta semana - junto a Jessica Bueno y Miri Pérez-Cabrero -, por lo que el exmarido de Anabel Pantoja le ha pedido a sus seguidores que los salven a través de la app de Mitele Infinity, que es gratuita: "Necesito que los voten y los salven porque son mis amigos y lo están haciendo muy bien".
Pero el canario no solo ha mostrado su apoyo a sus amigos, sino que también ha aplaudido la forma de concursar de Jessica Bueno: "Me está sorprendiendo mucho y lo está haciendo muy bien, es una guerrera"; y ha elogiado lo "crack" que es Rubén Torres en las pruebas tras verlo aguantar debajo del agua, en apnea durante casi cinco minutos: "Es increíble como superviviente".