Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
All Stars
Jessica Bueno

Omar Sánchez confiesa que Jessica Bueno le está "sorprendiendo mucho" en 'Supervivientes All Stars'

Omar Sánchez
Omar Sánchez sonríe en platóTelecinco
Compartir

Omar Sánchez es un gran fan del formato de 'Supervivientes' - concursó en la edición de 2021, que acabó ganando Olga Moreno - y no se pierde ni uno de los programas de 'Supervivientes All Stars', ya que, además, concursan dos de los mejores amigos que ha hecho en televisión: Gloria Camila, a la que conoció en 'Pesadilla en El Paraíso', y Alejandro Albalá.

Tanto la hija de Ortega Cano como el ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun están nominados esta semana - junto a Jessica Bueno y Miri Pérez-Cabrero -, por lo que el exmarido de Anabel Pantoja le ha pedido a sus seguidores que los salven a través de la app de Mitele Infinity, que es gratuita: "Necesito que los voten y los salven porque son mis amigos y lo están haciendo muy bien".

PUEDE INTERESARTE
La difícil decisión de Rubén Torres en unas nominaciones marcadas por la unificación: “No quiero el collar de líder para esto"
Así fueron las nominaciones y la decisión de Rubén Torres como líder

Pero el canario no solo ha mostrado su apoyo a sus amigos, sino que también ha aplaudido la forma de concursar de Jessica Bueno: "Me está sorprendiendo mucho y lo está haciendo muy bien, es una guerrera"; y ha elogiado lo "crack" que es Rubén Torres en las pruebas tras verlo aguantar debajo del agua, en apnea durante casi cinco minutos: "Es increíble como superviviente".

PUEDE INTERESARTE
Rubén Torres deja a todos boquiabiertos tras una espectacular prueba de apnea ante Jessica Bueno... ¡llegando casi a los cinco minutos! Supervivientes All Stars 2025 Conexión Honduras Top Vídeos 324
Rubén Torres deja a todos boquiabiertos tras una espectacular prueba de apnea ante Jessica Bueno... ¡llegando casi a los cinco minutos! Supervivientes All Stars 2025 Conexión Honduras Top Vídeos 324
Temas