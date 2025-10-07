Este viernes 10 de octubre, el dúo musical se despedirá de sus fans con su última actuación conjunta tras más de 20 años de carrera

Los ingresos de Lucas, de 'Andy y Lucas', más allá de la música: "Con los alquileres de mis casas podría vivir tranquilo"

El dúo gaditano Andy y Lucas se despide de los escenarios con un concierto muy especial que marcará el final de más de 20 años de trayectoria musical. Su último show tendrá lugar este viernes 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid dentro de la gira 'Nuestros últimos acordes', y promete ser el más apoteósico de su carrera.

Está previsto que repasen sus mayores éxitos, desde 'Tanto la quería' hasta 'Y en tu ventana', y ya hay artistas invitados que les acompañarán con micrófono en mano: El Arrebato, María Peláe y Nolasco.

Ahora, lo que comenzó como una serie de conciertos de despedida ha terminado convirtiéndose en uno de los fenómenos más sonados de la crónica social en lo que va de año debido a las polémicas que han protagonizado y a la enorme demanda de los fans, deseosos de verlos cantando -puede que por última vez- de forma conjunta.

El anuncio de su separación ha estado rodeado de controversias desde hace más de un año y, en los últimos meses, Andy y Lucas han ocupado titulares no solo por su música, sino también por diversos baches que han puesto a prueba su relación tanto personal como profesional.

La situación de Lucas

Uno de los temas más delicados ha sido la salud de Lucas, quien padece una cardiopatía isquémica que le ha obligado a frenar el ritmo de trabajo. Él mismo ha explicado que esta enfermedad es una de las principales razones por las que el dúo no puede continuar al mismo nivel de exigencia que en sus mejores tiempos.

"En los conciertos me daban ciertos mareos y yo no no sabía de dónde venían. Empecé a tomarme la tensión, que la tenía por las nubes, y fui al cardiólogo, donde me dijeron que tenía una arteria que no estaba bombeando la sangre como debería", confesó el compositor en el programa 'Me quedo conmigo' de Mediaset Infinity.

"Las últimas revisiones no han salido como deberían, así que ya en octubre tenemos el último concierto, y después, cada uno seguirá su camino", añadió a la psicóloga Alicia González en el espacio de Mediaset. Un problema de salud sumado a su sonada operación de nariz.

El cantante ha sido objeto de críticas desde que se supo que se había sometido a una rinoplastia, algo que en un principio negó en televisión. Tiempo después pidió disculpas públicamente, asegurando que no fue con mala intención, sino por pudor y cansancio mediático, y es que el resultado de la operación no fue el esperado.

Lucas también se ha enfrentado a la pérdida de su hermano mayor el pasado 4 de marzo a los 55 años de edad. "Para mi madre ha sido un palo muy duro, fue ella la que se lo encontró, porque tenía que llevarlo al colegio, y fue a despertarlo y se lo encontró frío, fíjate para una madre lo que tiene que ser, es tremendo", indicó en 'Me quedo conmigo'.

Su relación

A esta situación se añaden los rumores de distanciamiento entre ambos artistas. Diferencias en la gestión del grupo, en la disciplina profesional y en las responsabilidades de cada uno habrían generado roces, que podrían reflejarse en su 'adiós'.

Lucas ha llegado a decir en 'Me quedo conmigo' que Andy "no tiene la disciplina" para cumplir con algunos compromisos necesarios como banda, unas declaraciones que encendieron las alarmas entre los fans.

En paralelo, se ha hablado de actitudes tensas fuera del escenario. Aunque ambos han negado que exista una ruptura definitiva y que no hay ni odio ni rencores, el periodista Saúl Ortiz ha revelado en 'Fiesta' que la tirantez entre los componentes del grupo es tal que "ya no se hablan en ningún caso".

"Ha llegado el punto en que cuando hay que hacer una comunicación entre las dos partes, se hace entre abogados", ha añadido el colaborador del programa de Telecinco.

Las cancelaciones de algunos conciertos en los últimos meses no han ayudado a calmar el ambiente. Aunque las causas oficiales han sido técnicas o logísticas, muchos apuntan a que las tensiones internas han tenido algo que ver.

Su futuro

Respecto al futuro, ambos han ofrecido versiones dispares. Por un lado, Andy ha manifestado que se plantea iniciar una carrera en solitario una vez finalizada la gira, aunque todavía no tiene planes concretos.

"Yo no puedo asegurar que vayamos a volver; ahora mismo te diría que no, porque siento que es una etapa que debo cerrar. Quizás en el futuro cambien las cosas, pero hoy por hoy no lo contemplo. No veo seguir cantando con Lucas", apostilló a 'El Debate'.

Lucas, en cambio, ha dicho que necesita descansar y centrarse en su salud, pero no descarta componer o grabar en un futuro, aunque, eso sí, solo lo haría de la mano de Andy. "Sé lo que no quiero ni deseo, y es cantar en un futuro en solitario. No me veo de verdad, de hecho me siento raro aquí hablando contigo sin Andy", apuntaló en el programa de Mediaset Infinity.

Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado cuáles serán sus siguientes pasos en la industria.