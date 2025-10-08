María Ruiz, en exclusiva, sobre los rumores de romance: "Nos miran con lupa, pero lo llevo con calma"

Rocío Belén Paleari 08 OCT 2025 - 08:30h.

La nueva presentadora de 'El tiempo justo' responde en exclusiva a los titulares que la relacionan con un colega

María Ruiz, al frente de la actualidad en 'El Tiempo Justo': “A la gente le preocupa el bolsillo”

Compartir







María Ruiz vive uno de los momentos más dulces de su carrera. La periodista acaba de aterrizar en Mediaset, donde comparte plató con Joaquín Prat y César Muñoz en 'El tiempo justo', el nuevo formato vespertino de Telecinco. Su llegada no ha pasado desapercibida: su profesionalismo, su carisma y su presencia en pantalla la han convertido rápidamente en una de las nuevas caras a seguir de la cadena.

Con una sonrisa permanente y una presencia serena, María se ha ganado el cariño del público, que la sigue cada tarde en este espacio que analiza la actualidad desde una mirada cercana y directa.

Pero junto a ese crecimiento profesional también llegó un nivel de exposición mayor. Estar cada tarde frente a millones de espectadores despierta interés no solo por su trabajo, sino también por su vida personal. En conversación con Outdoor, María Ruiz habló sin rodeos sobre el amor, la fama y los rumores que han circulado desde su llegada a Mediaset.

María Ruiz responde a los rumores de romance

“Creo que para estar bien con alguien, tienes que estar bien tú”, se sinceró al ser consultada sobre qué lugar ocupa el amor en su vida. Explicó que es una frase que se dice mucho, pero pocas veces se comprende y agregó: “Yo lo he aprendido y me lo ha enseñado la vida”.

En las últimas semanas, su nombre ha estado en los titulares de las revistas del corazón porque se la ha vinculado románticamente con otro presentador de la cadena. En esta charla le hemos preguntado cómo recibió esas noticias. María lo asumió con humor y risas. “Me hace gracia porque Joaquín Prat me dijo: prepárate para que salgan cosas que no sabes ni de dónde van a salir”, contó. Consciente de que la exposición pública puede tener un coste, afronta el tema con elegancia y madurez: “Estamos de este lado de la cámara y se nos mira con lupa”.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Es cierto eso de que das a luz y todo se te olvida"

Pero el amor tiene muchas formas, y María Ruiz, además de la presentadora del momento, es madre de una niña. Entre platós, directos y jornadas interminables de televisión, aprendió a compaginar el ritmo frenético de su profesión con la calma que exige la maternidad. Habló de ello con naturalidad, sin idealizarlo. Ser madre, dijo, la obligó a reorganizar prioridades, a mirar la vida con otros ojos y a priorizar lo verdaderamente importante.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Su embarazo y parto los vivió en Miami, lejos de su familia y de su tierra natal. Fue una etapa que ella recuerda marcada por la distancia y por la serenidad con la que decidió afrontarlo. Aquella experiencia, reconoció, no habría sido posible sin su forma de tomarse las cosas con calma.

Vivir una maternidad lejos de casa le permitió mirar todo con otra perspectiva. Durante esos meses, se apoyó en su carácter flexible. Hubo momentos en los que incluso las ecografías de control se vieron un poco pospuestas: “La de la semana 20, la hice recién a la 22”, contó.

Gracias a esa experiencia, valora más que nunca el sistema sanitario español y lo compara con la realidad que conoció fuera. “Siempre lo decimos, pero la suerte que tenemos en España con nuestra sanidad, es verdad”, afirmó.

También reflexionó sobre algo que muchas mujeres comparten en silencio: la falta de información real sobre lo que ocurre después de dar a luz. Si hubo un momento de la maternidad en el que pensó "Esto nadie me lo explicó", fue en el postparto. Sobre esta etapa, dijo que es un territorio del que poco se habla, pero aun así, logra ponerle humor: “Es cierto eso de que das a luz y todo se te olvida, pero tienes que saber lo que es”, añadió.

Ser madre y seguir el ritmo frenético de la televisión

María Ruiz dijo en esta entrevista que la maternidad cambió su forma de ver la vida, no solo de ver la profesión. Aprendió a ser más práctica y a organizarse de otra manera, sin perder su carácter reflexivo. Además, bromeó con que, a veces, la María periodista y la María madre hablan en tonos muy parecidos, porque en ambos roles ella mantiene un tono muy explicativo.

Convertirse en madre la hizo más consciente de sus prioridades, aunque admite que compatibilizar ambas facetas no siempre fue sencillo. “Yo ahora miro para atrás y digo: ¡Madre mía! Cuando tenía el programa a la noche… ¿cómo lo hacía?”, reconoció.

Del equívoco del primer día en pantalla a presentar con Joaquín Prat

Más allá de los focos, su historia personal es la de alguien que se animó a cambiarlo todo. Nacida en Burgos y criada en Barcelona, María Ruiz vistió toga durante casi trece años antes de dar un giro radical. Licenciada en Derecho y en Periodismo, ejerció como abogada hasta que decidió seguir su verdadera vocación: comunicar.

Tras una etapa viviendo en Miami, debutó como periodista en Iberoamérica TV. Más tarde dio el salto a Trece TV, primero como colaboradora en 'Trece al día' y después como presentadora del late night 'La azotea'. Su frescura frente a cámara y su capacidad de conectar con el público la llevaron a Telemadrid, donde fue reportera de 'Ruta 179', recorriendo los pueblos de la Comunidad de Madrid, y más tarde presentadora de los informativos. En el verano de 2024, asumió la conducción del informativo nocturno, consolidando su perfil como periodista versátil y cercana.

Ahora, con su desembarco en Mediaset, María Ruiz vuelve a reinventarse. Combina profesionalismo y naturalidad en un medio donde la exposición puede ser abrumadora, pero ella la afronta con una sonrisa. De forma cercana y clara, María Ruiz cuenta la actualidad todas las tardes, teniendo muy presente lo que preocupa a la gente de a pie, apostando por la frescura y la empatía ante todo.

Con una mezcla de fuerza y calma, María Ruiz demuestra que se puede brillar sin perder la esencia. Una periodista que cambió la toga por los platós… y que hoy brilla más que nunca.