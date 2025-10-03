Pablo Pisa emite un desgarrador comunicado tras la muerte de su madre: "Derrotado, con miedo, pena y rabia"
El exnovio de Patricia Steisy ha dedicado un desconsolado mensaje a su madre fallecida
El homenaje de Pablo Pisa a su madre tras su repentina muerte: "Estamos bien por ti"
Pablo Pisa ha emitido un desgarrador comunicado tras la muerte inesperada de su madre. El exnovio de Patricia Steisy está destrozado y en shock todavía con esta situación y ha utilizado sus redes para expresar todo aquello que está sintiendo y también mandar un importante mensaje a sus seguidores.
En las últimas horas, el que fuera pareja de la exconcursante de 'Supervivientes' y extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' está experimentando un dolor como nunca antes hubiera imaginado. La repentina pérdida de su madre con la que estaba muy unido le ha dejado totalmente hundido y a través de su perfil oficial de Instagram ha escrito unas desgarradoras palabras sobre cómo se siente y lo que lamenta ahora al no poder tenerla a su lado.
"Mamá para mí era mi vida entera. Teníamos una conexión, que no sé describir. Era pura bondad", Pablo Pisa
Arropado por Patricia Steisy en estos difíciles momentos, el arquitecto ha agradecido todos los mensajes y muestras de cariño que ha recibido en los últimos días. Este no ha podido ni leer todo lo que ha recibido, pero el ver solo el gesto que sus seguidores han tenido con él le ha reconfortado. Y, precisamente con ellos a modo de escape, ha roto todo tipo de barreras y se ha abierto en canal.
"Estoy derrotado. Con miedo, con pena. Con rabia. No sabía que se podía llorar tanto ni se podía sentir tanto dolor", son sus primeras palabras en las que refleja lo devastado que está. El mensaje del exnovio de Patricia Steisy y padre de su única hija continúa explicando qué tipo de relación tenía con su madre.
"Mamá era para mí la vida entera. Teníamos una conexión, que no sé ni describir. Era pura bondad. Era amor. Era dulzura. Era sabiduría. Era cariño. Era luz. Pero para mí, y para cualquier persona que la conocía. Era todo lo que una madre debe ser", es como describe Pablo Pisa a su madre y el vínculo tan estrecho que ambos tenían.
Un amor que él necesita gritar a los cuatro vientos por todo lo que se le ha quedado sin decir tras su repentina muerte. Ese dolor ahogado lo ha tratado de liberar a través de sus redes para "mandar un mensaje al mundo". Lo que tantas veces ha oído Pablo Pisa y no reparaba, ahora desgraciadamente lo está sufriendo y quiere alertar a todos.
"Si tienes a tu mamá contigo, dila que la quieres. Jamás piensas que te va a tocar. Jamás sabes cuánto queda", Pablo Pisa
"Si tienes a tu mamá contigo. Cógela. Dale mil besos y dile todo lo que la quieres. No te quedes nada dentro. Porque cuando se van , siempre sientes que se lo tendrías que haber dicho más", ha lamentado por ver que esta triste situación le ha tocado a él.
Pablo Pisa ha concluido su desgarrador comunicado dirigiéndose directamente a su madre para decirle lo que la quiere y lo que la echa de menos. "Te adoro. No sabes hasta qué punto", ha dicho para a continuación hacerle una promesa. "Pienso seguir tu camino y hacerse sentir orgullosa desde donde estés. No sé aún cómo lo haré sin ti. Pero seguro que me llevas de la mano".
Para terminar, el exnovio de Patricia Steisy se ha despedido de ella una noche más y le ha pedido ayuda a su madre en la tarea más difícil. "Ayuda a papá, que yo solo no puedo", son las palabras con las que finaliza su desgarrador mensaje.