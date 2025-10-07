Silvia Herreros 07 OCT 2025 - 09:00h.

El padre de la hija de Steisy toma una drástica decisión tras la muerte de su madre

Primeras palabras de la exconcursante de 'Supervivientes' tras la muerte de su exsuegra

Pablo Pisa abandona su casa tras la repentina e inesperada muerte de su madre. El exnovio de Patricia Steisy está destrozado tras lo ocurrido; tanto que mientras intenta recuperarse de este duro golpe que le ha dado la vida, ha tomado una drástica decisión.

Apenas unos meses después de instalarse en un precioso chalet situado en Becerril de la Sierra, el papá de Athenea ha decidido abandonar la casa a la que se mudaba tras su ruptura con la exconcursante de 'Supervivientes'.

Una preciosa propiedad de tres plantas que el arquitecto ya había acondicionado a su gusto y que consta de 6 dormitorios (uno de ellos en suite con terraza y baño incorporado con bañera de hidromasaje), 2 baños completos, 4 maravillosas y amplias terrazas y un jardín dise�ñado por paisajista con iluminación nocturna, césped artificial y riego automático.

Pablo, que se mudaba a principios del pasado mes de junio a esta amplia y preciosa vivienda, firmaba un contrato de alquiler con su propietaria de un año de duración. Tras la muerte de su madre, el exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' cree que ya "no tiene sentido" continuar viviendo en ella.

Después de ponerse en contacto con su casera, Pablo ha logrado romper el acuerdo que había entre ellos. "Lo ha entendido perfectamente", asegura el madrileño tras abandonar esta casa de alquiler por la que piden 2.250 euros al mes, más un mes de fianza y otros dos extra para garantizar "solvencia económica". Es decir, serán necesarios 9.000 euros de entrada para poder acceder a la misma.

A través de un comunicado, el creador de contenido ha explicado y detallado los motivos de esta drástica decisión que llega tras la repentina muerte de su madre, a la que estaba muy unida. "Después de lo que ha pasado, no tiene sentido seguir alquilando la casa que alquilaba", escribe mientras confiesa que su padre vive a apenas 1 kilómetro de distancia de esa vivienda y que considera que lo mejor que puede hacer en estos momentos es regresar a su hogar.

Esta decisión no será fácil para él, pues en estos momentos no se atreve siquiera a mirar la galería de imágenes y vídeos de su teléfono móvil por no encontrarse recuerdos con su madre. Regresar a su antiguo hogar y no ver a su madre en cada esquina puede complicar su duelo.

Pero Pablo ve absurdo que tanto él como su progenitor vivan solos en casas tan grandes cuando pueden estar haciéndose mutua compañía. "No vamos a estar cada uno en una casa. Me voy con él y no sabéis la alegría que le ha dado", explica reconociendo que al viudo le ha hecho muy feliz la idea de pensar que no estará solo en el chalet familiar.

"Firmé un contrato de alquiler de un año y solo he estado unos meses. La casera lo ha entendido perfectamente y no me ha puesto ninguna pega. La casa es ideal, supercómoda y con unas vistas y tranquilidad increíbles", ha dicho sobre el que tras su ruptura con Steisy ha sido su hogar y refugio.