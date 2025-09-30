Natalia Sette 30 SEP 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela que ha tomado una decisión que no tiene marcha atrás

Patri Pérez, muy preocupada ante todos los cambios que debe afrontar con la llegada de su segunda hija

Compartir







Patri Pérez llega con una confesión que dejará a todos con sus seguidores con la boca abierta. Tras verle la carita a su bebé por primera vez junto a Lester Duque, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se vuelve a sentar frente a la cámara para sincerarse con todos sus seguidores. Patri ha tomado una importante decisión que cambiará su vida y la de su familia para siempre.

La influencer comienza el video compartiendo cómo está llevando el embarazo a pocos meses de dar a luz. Tras desvelar su preocupación porque se adelante el parto , Patri admite estar cansada y llena de nervios por todo lo que se viene cuando Cala nazca. “Estoy saturada”, afirma. En medio de toda esta vorágine, la creadora de contenido ha tomado una decisión que lleva meditando muchos meses. “Se acabó para siempre” , comienza anunciando Patri. La decisión tiene mucho que ver con la maternidad y con el hecho de haberse quedado embarazada de su segunda hija con Lester de forma tan repentina.

No es un secreto para nadie que para Patri fue un shock enterarse de que estaba de nuevo embarazada, no se lo esperaba y es una situación que le costó asumir. “Con Río estaba muy feliz”, dice siendo honesta con sus seguidores. Es por ello que a pesar de la importancia de la decisión y sabiendo que no hay marcha atrás una vez la tome, está segura que no se arrepentirá. “No quiero más sustos”, sentencia la exparticipante de ‘La última tentaci�ón’.

Patri Pérez habla abiertamente del shock que le supuso saber que estaba de nuevo embarazada

Aunque a nivel físico es uno de los peores momentos del embarazo para Patri, la influencer admite que a nivel emocional está más fuerte que nunca. Su peor época fue los primeros meses de embarazo, en los que tuvo que hacerse a la idea de que sería madre por segunda vez. “Un hijo es para toda la vida”, reconoce hablando de la responsabilidad que supone. No ha sido fácil prepararse para lo que se le viene: ser a la vez mamá de una recién nacida y de un niño de 2 años. Y todo eso sin Lester a su lado pues aunque se hará cargo de sus dos hijos, al no estar juntos no convivirán y el mayor peso lo llevará Patri.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez enseña la foto familiar que acompañará a Río en la escuela infantil

Patri Pérez se caracteriza por ser siempre transparente con todos sus seguidores. Es por este motivo por el que les ha querido comunicar la importante decisión que ha tomado respecto a la maternidad. Tras actualizar cómo está su mente y su cuerpo a pocos meses de dar a la luz, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se pone seria para contar la decisión que dará un giro al transcurso de su vida y la de su familia ¡No te pierdas nada dándole al play!