Natalia Sette 10 OCT 2025 - 13:15h.

El concursante de 'Supervivientes All Stars' se sometía a un espermograma para saber si era posible cumplir su sueño de ser padre

Iván González lleva más de un mes en Honduras y los sentimientos comienzan a estar a flor de piel. El concursante de ‘Supervivientes All Stars’ tuvo esta madrugada una conversación muy profunda con Adara Molinero donde le confesaba que uno de los sueños de su vida ha sido siempre ser padre. Ahora que tiene una relación más que estable con Teresa Bass ese sueño puede convertirse en realidad. Sin embargo, hace algunos años Iván no lo veía tan claro y se sometió a unas pruebas de fertilidad.

No es un secreto para nadie que Iván González ha sido siempre muy ligón y se le ha relacionado siempre con numerosos personajes públicos como Oriana Marzoli . Actualmente ha sentado la cabeza junto a Teresa Bass pero hubo un momento en el que no tener pareja estable se convirtió en un problema para él y para su sueño de ser papá. “Me gustaría tener pareja y crear una familia en el futuro”, decía en 2022 antes de realizarse las pruebas de fertilidad. “Cuando llegas a los 30 se convierte en una preocupación”, reconocía en ese entonces.

Su miedo por no encontrar una pareja estable con la que formar una familia desapareció cuando conoció a Teresa Bass, con quién mantiene una relación desde hace tres años. De hecho, su romance comenzó el mismo año en el que se realizó el espermograma. Los dos están más que dispuestos a convertirse en papás y cumplir el mayor sueño de Iván González.

Iván González comparte los resultados de la prueba de fertilidad

Hace ya tres años que Iván se realizó las pruebas con mucho miedo e incertidumbre. “Para mi la prueba es muy importante”, aseguraba delante del doctor. Después de realizarla, Iván se sentó frente a la cámara para compartir los resultados con todos sus seguidores. Con una mezcla de nervios e inseguridad, el concursante de ‘Supervivientes All Stars’ va repasando punto por punto el informe del médico y desvela si es o no fértil ¿Podrá de verdad formar una familia con Teresa Bass sin ningún inconveniente? ¡Descúbrelo dándole al play!

Teresa Bass se pronuncia sobre su futura maternidad con Iván González

Teresa Bass, quién le escribía hace unos días una emotiva carta a Iván, se abría anoche en el plató de ‘Supervivientes All Stars’ para desvelar si ella se había planteado ser madre junto a su chico. “Él está deseando casarse y tener hijos”, asegura la influencer con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando Jorge Jaiver le pregunta si ella también quiere, Teresa responde contundente: “Los dos estaríamos dispuestos”. Ahora solo falta que su chico vuelva de Honduras.

El tiempo separados empieza a pesar y Teresa Bass e Iván González se echan mucho de menos. Tanto, que el concursante de 'Supervivientes All Stars' le confiesa a sus compañeros de edición todos sus planes de futuro junto a su chica. Ella por su parte está deseando verlo de nuevo aunque por supuesto espera que gane el concurso ¡No te pierdas nada dándole play al video!