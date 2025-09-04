Equipo mtmad 04 SEP 2025 - 17:12h.

La exconcursante de 'Supervivientes' confiesa en qué punto está su relación con su exnovio, Iván González

Oriana Marzoli desvela cuál ha sido su mayor locura por amor

Compartir







Oriana Marzoli está dispuesta a ser más sincera que nunca al hablar de los concursantes de 'Supervivientes All Stars' y opinar sobre todos los participantes que van a dar vida al reality. La influencer, en concreto, se detiene a hablar sobre su relación actual con Iván González. La venezolana mantuvo una intensa relación con el andaluz, con quien se vio inmersa en algunas disputas y ha llegado la hora de contar en qué punto se encuentra su situación. El extronista de 'MyHyV' regresa a Honduras para enfrentarse al reality más extremo de la televisión, coincidiendo con otra de las exparejas más famosas de la influencer, Tony Spina, a quien Oriana le ha dedicado unas duras palabras. ¡No te lo pierdas, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido echaba la vista atrás en su docuserie, ‘Indise Oriana’ para hablar sobre su pasada relación con Iván González . Recordó su historia de amor con el jerezano y habló sin tapujos sobre sus idas y venidas más controvertidas. Ahora, Iván vuelve a poner rumbo a Honduras para vivir su aventura en ‘Supervivientes All Stars’ y la venezolana aprovecha para hablar sobre el estado de su relación.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli desvela cuál ha sido su mayor locura por amor

“Tuvimos nuestros más y nuestros menos”, comienza sincerándose. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ mantuvo una relación muy intermitente con el extronista de ‘MyHyV’, con el que vivió más de una ruptura hasta que dieron fin a su relación de forma definitiva en 2021. La influencer se ha vuelto a pronunciar sobre su historia de amor con Iván, aclarando en qué punto se encuentra. “Le tengo cariño”, añade. Oriana también desvela cómo es el contacto que mantienen en el presente y si siguen escribiéndose. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Oriana Marzoli habla del concurso que hará Iván González en ‘Supervivientes All Stars’

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli y Facundo González confiesan si perdonarían una infidelidad

Los seguidores de la influencer están deseando saber cómo cree que será el concurso que haga su expareja en ‘Supervivientes All Stars’. Oriana, que conoció a Iván González al trabajar como colaboradora en su edición de ‘Supervivientes’ en 2017, sabe muy bien cómo fue su primera experiencia en los Cayos Cochinos. “Es muy buen superviviente”, comenta nostálgica. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Oriana Marzoli no se deja nada en el tintero y opina sin filtros sobre todos los concursantes de la nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’. La creadora de contenido carga especialmente contra su expareja, Tony Spina, además de aclarar su relación actual con otro de sus romances del pasado, Iván González. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ desvela además los motivos por los que no se ha despedido de Fani Carbajo antes de poner rumbo a Honduras. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!