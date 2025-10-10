Supervivientes 10 OCT 2025 - 02:34h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' habla sobre su nuevo novio y confiesa sus proyectos de futuro con él

La lacrimógena despedida de Alejandro Albalá con Miri tras convertirse en el nuevo expulsado de ‘Supervivientes All Stars': “Te voy a echar de menos “

Compartir







Cuando cae el sol, los concursantes se relajan de sus intensos y ajetreados días en 'Supervivientes All Stars', tumbados en sus esterillas bajo el cielo estrellado de Honduras antes de dormir. Es en esos momentos, cuando aprovechan para conocerse un poco mejor y compartir sus diferentes vivencias. En esta ocasión, era Adara Molinero quien hablaba con algunos de sus compañeros sobre su situación actual y sus planes a futuro.

"Soy muy intensa no lo puedo evitar. Si me frustro es al cien, si amo es al cien, si odio es al cien...", explicaba la superviviente a un atento Iván González, que no tardaba en responder a sus palabras haciendo referencia a las exparejas de la concursante: "Hombre... es que tu también has tenido un ojito, hija" Para seguidamente aportar su opinión sobre la nueva relación de Adara:

"Nunca ha salido en la tele. Lo veo más probable a que esa relación sea fructuosa que con uno que también se dedica a esto", decía el concursante sobre el nuevo novio de la que fuera participante de 'Gran Hermano 17'. Una afirmación a la que esta le daba completamente la razón.

Los planes de futuro de Adara con su nuevo novio

A raíz de esta conversación sobre la nueva pareja sentimental de Adara Molinero, su compañero de concurso, Iván González, le preguntaba curioso acerca de sus planes de futuro con su nueva ilusión: "¿Volverías a ser madre?", a lo que la exnovia de Rodrigo Fuerte contestaba decidida: "El en un futuro quiere ser padre y a mi me gustaría volver a serlo."

Tras esa confesión de la influencer, Iván González develaba que ser padre es "su sueño" y animaba a Adara Molinero en sus planes de maternidad con su nueva pareja: "Es normal que pienses que nunca es buen momento, pero es que nunca es buen momento", dando a entender que no debía pensar tanto en esperar a la ocasión oportuna para volver a ser madre sino que debía lanzarse a ello si así lo deseaba.