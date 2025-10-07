Ana Carrillo 07 OCT 2025 - 17:57h.

En los Cayos Cochinos, Iván González ha repetido en varias ocasiones que está muy enamorado de su novia, Teresa Bass, y ha confesado que la echa mucho de menos. La influencer, que ejerce como su defensora en plató, no puede hacerle las mismas confesiones pero ha querido sincerarse en una carta abierta que ha difundido en Instagram tras cinco semanas separados, desde que él se marchase a Honduras para participar en 'Supervivientes All Stars'.

"Ya hace 5 semanas que te fuiste y tu ausencia se nota en casa. Chucu, Benito y Tofu me preguntan por ti cada día. Se echan de menos tus risas, tus bailes y tu alegría", ha sido el arranque de la carta abierta de la influencer, que ha mencionado a sus mascotas, que son las que notan también su ausencia porque viven los cinco juntos en un piso de Madrid.

Teresa Bass ha confesado que le encantaría decirle al exnovio de Oriana Marzoli que lo espera en España y que está muy orgullosa del concurso que está haciendo: "Espero que sepas que aquí te espero, orgullosa de ti, de tu valentía, tu fortaleza y tu aguante. Que mi amor por ti crece cada dia. Que las ganas de volver a abrazarte ni las imaginas y que no pude elegir mejor compañero de aventuras y de vida".

"Cariño, aguanta. Ya queda poco y tú aun tienes demasiado que demostrar. Te quiero", han sido las palabras con las que la amiga de Rocío Osorno ha concluido su carta abierta, que ha acompañado de una serie de imágenes con su pareja.