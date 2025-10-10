Equipo mtmad 10 OCT 2025 - 17:20h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre la 'loca' historia de amor entre Yuli Cagna y Lucas

Lucas declara su amor a Yuli en directo en ‘El loco amor’

Zoe Bayona, invitada VIP del nuevo programa de ‘En todas las salsas ’, se adentra sin tapujos a opinar sobre la relación de Yuli Cagna y Lucas, de ‘El loco amor’. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ llega con ganas de debatir sobre los últimos ‘salseos’ del momento, y la historia más ‘loca’ del dating show no podía ser menos. La influencer, que conoce a los protagonistas del romance, desvela todo sobre sus inicios. ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!

Alba Carrizo, colaboradora del videopodcast, comienza aclarando a los presentes en el plató todo sobre la intensa relación entre los personajes de ‘El loco amor’. “Se conocieron, a las 6 horas se tatuaron y a las 8 horas le pidió matrimonio”, explica la periodista. En el anterior programa de ‘En todas las salsas’ ya salían a la luz las locuras de los dos enamorados , sin embargo, esta historia no deja de sorprender. “Ni Yuli ni Lucas están bien”, entra a opinar Zoe, que conoce personalmente a los novios.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, amiga de Yuli Cagna, vivió junto a ella sus inicios con el postulante a conquistador de ‘El loco amor’. El romance desde luego que no ha dejado indiferente a nadie, y Zoe llega dispuesta a desvelar cómo vivió su amiga sus primeros encuentros con el influencer. “Son tal para cual: dos locos”, opina sin filtros. La creadora de contenido se sincera sobre esta intensa historia de amor y aclara en qué punto se encuentran en la actualidad. ¡Haz click y descúbrelo!

Programa completo: Zoe Bayona compara la relación de Lucas y Yuli con lo que le gustaría encontrar para ella

Zoe Bayona no solo habla sin tapujos sobre la relación de los protagonistas de ‘El loco amor’, sino que compara la intensa historia de amor con lo que le gustaría encontrar para ella misma. “Yo quiero algo así, efervescente”, comenta la influencer. Abriéndose en canal, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera también sobre la idea de encontrar el amor en un programa. “Quiero que alguien me conozca en la vida real”, comenta muy segura. ¡No te pierdas sus declaraciones!

En el nuevo capítulo de ‘En todas las salsas’, Zoe Bayona llega como invitada VIP para adentrarse en todos los cotilleos del momento. La influencer opina sin filtros sobre la relación de Tania Medina y Alejandro Nieto y su posible ruptura, además de aclarar su relación con Josué Bernal tras haber sido vistos juntos. El videopodcast también saca a la luz en exclusiva todos los detalles del embarazo de Marta Castro junto a Rodri Fuertes y las declaraciones de Bea Retamal al respecto. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!