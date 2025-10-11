Ana Carrillo 11 OCT 2025 - 16:00h.

Originario de Tortosa, Abel Gil lleva muchos años trabajando como bailarín y coreógrafo profesional

Así es Sara Orriols, la pareja de baile de Matías Roure en 'Bailando con las estrellas'

Compartir







Abel Gil es el maestro y pareja de baile de Bárbara Rey en 'Bailando con las estrellas'. Su relación parecía idílica hasta que esta semana supimos que su vínculo atravesaba una fuerte crisis que los había llevado al límite justo en la semana en la que se enfrentan al 'baile final', pues están nominados junto a Manu Tenorio y María Monedero.

Su crisis ha sorprendido tanto porque en las primeras semanas de concurso la madre de Sofía Cristo llegó a decir que Abel era "un regalo de Dios" y que hacía mucho tiempo que nadie le daba tanto amor. Asimismo, el bailarín se había desecho en halagos hacia ella en Instagram, donde la llamaba "amiga" y le hablaba de lo orgulloso que se siente de ella.

"Te admiro como tantísima gente hace, pero te quiero porque tengo la suerte de conocerte bien y eres un referente como artista y lo más importante como persona. No he conocido a nadie con más fuerza y resiliencia que tú. Vamos a seguir dando todo el show para que nuestro amado publico pueda seguir disfrutando de lo grande que eres. Te quiero", le escribió Abel hace menos de una semana a su compañera.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El motivo de su crisis

Pero según ha contado esta misma semana Miguel Frigenti en 'El tiempo justo', la relación no sería tan idílica desde sus comienzos y los problemas entre ellos habrían surgido muy pronto. La razón, según el colaborador, es que Abel "está viviendo un proceso sentimental personal complicado y eso está haciendo que no rinda todo lo que debería en los ensayos".

"Eso está afectando profundamente a Bárbara. Me comentan que el lunes les fue imposible ensayar, que el martes también lo intentaron y que tuvieron una bronca monumental [...] Está todo a punto de saltar por los aires", añadía Frigenti, que aseguraba que los compañeros de 'Bailando con las estrellas' son conscientes de la situación entre ellos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Así es Abel Gil

En su perfil de Instagram, Abel Gil aclara que es de Tortosa, aunque está afincado en Barcelona, y se define como bailarín y coreógrafo profesional. Está muy unido a su familia y es un gran amante del mar, los atardeceres y los animales, especialmente de los gatos y los perros.

No es la primera vez que participa en un programa de televisión como bailarín y es que ya acompañó a la nadadora Gemma Mengual hace años en el mismo formato en la cadena pública.