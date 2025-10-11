Equipo mtmad 11 OCT 2025 - 09:30h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' estalla ante las críticas y responde a quienes le acusan de querer vivir de su hijo de tres años

Violeta Crespo abandona España y Edi Insua se derrumba tras su separación

Edi Insua planta cara a las críticas que ha estado recibiendo últimamente y carga contra aquellos que lo acusan de querer vivir de su hijo en un futuro. Tras un emotivo momento en el que enseña el tatuaje que se ha hecho por su novia , el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ da un giro a la conversación para leer los comentarios que le llegan sobre la crianza de su hijo y responde con dureza. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

Hace unos días en su canal con Violeta, ‘#Violedi’, el influencer se sinceraba sobre el sueño que había cumplido a través de su hijo. A pesar de la ilusión con la que Edi compartía aquel especial momento, parece que los seguidores de la parejita se lo han llevado a un terreno muy diferente. El gallego comparte las críticas que ha recibido sobre estar “viviendo del hijo” y no duda en poner las cartas sobre la mesa. “Este comentario, aparte de darme asco, me resbala”, declara con rabia.

Edi Insua, en defensa propia y de su pequeño, se dispone a aclarar cómo se ha estado ganando la vida durante los últimos años. “Llevo toda la vida trabajando”, declara. Desde que saltara a la fama tras su paso por ‘Gran Hermano’, el influencer ha sido muy cuidadoso en lo relativo a la crianza de su hijo, por lo que estalla respondiendo a las duras críticas que ha recibido sobre su papel como padre. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Edi Insua habla de la educación que quiere para su hijo

Tras los comentarios negativos que ha estado recibiendo en relación a su paternidad, Edi aprovecha para aclarar la educación que busca darle a su pequeño. “Voy a intentar inculcarle los mejores valores posibles” declara sincero. El gallego habla de su propia experiencia laboral y de lo que le gustaría que su hijo alcanzara con los años. “Ojalá tenga la misma ambición que sus padres y sus abuelos”, comenta esperanzado. ¡Entérate de todo dándole play al vídeo!

El nuevo capítulo de ‘#Violedi’ llega cargado de novedades y emociones a flor de piel por parte de los exconcursantes de ‘Gran Hermano’. Los novios comparten con sus seguidores la sesión de fotos que se han hecho juntos, además de mostrar ante la cámara el nuevo tatuaje del gallego en honor a su novia. La parejita también se abre en canal y se adentra a responder a las críticas más duras de sus ‘haters’. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!