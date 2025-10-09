Natalia Sette 09 OCT 2025 - 09:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' se tatúa a su chica en el brazo y explica el significado

Edi Insua compara a Violeta Crespo con el resto de sus parejas

Edi Insua vuelve a cometer una locura por amor. A pesar de que siempre dijo que nunca se tatuaría a una pareja, estar con Violeta Crespo le ha roto todos los esquemas. Hace unas semanas los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ enseñaban el tatuaje que se habían hecho juntos . Ahora, es el gallego el que se tatúa a su chica en solitario y explica el significado. Ella reacciona muy emocionada al verlo por primera vez.

Después de que Violeta Crespo abandonara España y Edi Insua se derrumbara por la separación, el gallego ha tomado una decisión que le marcará de por vida. Enamorado como está de su novia, ha querido demostrárselo de la mejor forma posible y se la ha tatuado en el brazo. “Siempre estuve en contra de tatuarme cosas de mi pareja”, comienza explicando el influencer.

Edi Insua cuenta por qué tomó la decisión de tatuarse a su novia a pesar de su negativa inicial. “Me gusta hacerme cosas con sentimiento”, admite sincero. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ ya tiene varios tatuajes referentes a personas importantes para él, de hecho, el tatuaje de Violeta está estrechamente relacionado con otro familiar de Edi. “Me gusta tener en la piel a la gente importante de mi vida”, afirma. ¡Averigua qué es!

La reacción de Violeta Crespo al tatuaje de Edi Insua

Edi Insua va al estudio de tatuaje mientras Violeta Crespo está haciendo las uñas para una sesión de fotos que tendrán juntos posteriormente. Cuando Edi se está terminando de tatuar, la toledana aparece en el estudio y se queda en shock. Violeta no era consciente de que su chico se iba a hacer algo en honor a ella. “Pase lo que pase te voy a recordar”, se sincera Edi con su novia. “Ese ‘te voy a recordar’ me ha puesto triste”, le dice su chica emocionada. Violeta está encantada con el acto de amor de Edi y relfexiona al respecto. La influencer se abre de nuevo frente a la cámara y se emociona al pensar que no estará con Edi toda la vida.

Este capítulo es una montaña rusa de emociones para los exconcursantes de 'Gran Hermano'. De la felicidad de hacerse una sesión de fotos juntos, a la emoción del tatuaje de Edi a la tristeza de Violeta Crespo tras abrirse con sus seguidores sobre cómo se siente. Sinceros como siempre, la pareja cuenta abiertamente cómo están actualmente y responden a los comentarios más negativos de sus 'haters' ¡No te pierdas nada!