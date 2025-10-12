Carlos Otero 12 OCT 2025 - 18:00h.

Makoke y Tony Spina se conocieron en 2018 en 'GH VIP' pero su romance empezó fuera del reality

Anita Williams destapa la reacción de Makoke tras la boda de su ex, Tony Spina, con Marta Peñate en 'Supervivientes All Stars'

El universo de personajes Outdoor es tan amplio y veloz que las grandes historias de amor de sus integrantes acaban sepultadas por otras más actuales. Precisamente para poner en valor las grandes pasiones el pasado rebobinamos hasta el año 2018 para revivir el año de amor que vivieron Makoke y Tony Spina, que se acaba de casar en 'Supervivientes All Stars' con Marta Peñate.

Septiembre de 2018: GH Vip une sus caminos

La llama del amor entre Tony Spina y Makoke se prendió en la casa de 'GH VIP': en la misma donde comenzaron su amor Isa Pantoja y Asraf o José María Almoguera y María 'La Jerezana'. Makoke ingresó en la vivienda más famosa de la televisión recién divorciada y allí encontró la simpatía y la complicidad de Tony. La presencia de las cámaras y la diferencia de edad entre ambos, ella tenía 49 años y él 29, los frenó y no pasaron de la amistad. Lo fuerte vendría tras acabar el concurso.

Febrero de 2019: La fase de relación abierta

Una vez que se sintieron libres fuera del reality Tony y Makoke dieron rienda suelta a la pasión reprimida. Congeniaban a la perfección en todos los aspectos pero huían de etiquetas. En una entrevista bomba que la madre de Javier Tudela concedió a una revista destapó la situación: "Tenemos una relación abierta, no somos novios todavía, pero no sé qué pasará. Tengo mucha complicidad con él", declaró. Makoke admitió que Tony era "el hombre ideal" y anunciaba que, por su parte, no se cerraba a algo serio, aunque no quería un compromiso inmediato porque su mediático divorcio con Matamoros estaba muy reciente.

Mayo 2019: Se oficializa el romance

Un polígrafo al que Makoke se sometió en un programa de Mediaset marcó el siguiente capítulo de este peculiar romance. El 11 de mayo de 2019, Makoke Jorge Javier Vázquez le preguntó directamente si había mantenido relaciones sexuales con Tony, y ella lo negó rotundamente. Sin embargo, el detector fue concluyente: la malagueña mentía más que un ministro. Como los embustes tienen poco recorrido, tan solo diez días después del polígrafo, la pareja daba un paso al frente y confirmaba su relación en una exclusiva: "Hacía mucho que no me sentía tan feliz", declaró ella. Su pasión era tan fuerte que Tony se mudó de Barcelona a Madrid para estar junto a ella. En la revista los enamorados admitieron su intimidad y defendieron su relación ante críticas por la edad: "Somos libres y no hacemos daño a nadie".

Junio 2019: El verano del amor

Una vez que la pareja desveló su amor, se permitieron disfrutarlo sin ocultarse. En el verano de 2019 las redes sociales de ambos se llenaron de planes románticos en común. Cenas a la luz de la luna, viajes a diferentes lugares, jornadas interminables de playa, fines de semana de ensueño... Makoke y Tony fueron durante aquel año la pareja más envidiada del mundo Outdoor.

Noviembre de 2019: Los últimos coletazos

En noviembre de 2019 Makoke concedió una nueva entrevista a una revista del corazón en la que declaró que Tony era "una necesidad en su vida" y que se sentía más amada que con su exmarido. La pareja defendió su romance los platós donde algunos colaboradores sembraban la duda del montaje. Sin embargo, todo era tan real que Tony rechazó ofertas para participar en realities de Italia para priorizar el noviazgo. En este período, Makoke se operó el pecho y Tony la apoyó públicamente.

Diciembre de 2019: Se acabó lo que se daba

El día que Makoke y Tony habrían cumplido un año desde su salida de GH VIP se anunció el fin de la relación. Hubo versiones diferentes sobre el motivo: mientras unas voces decían que Tony quería tener hijos y Makoke no le podía ofrecer esa oportunidad, otras mantenían que la malagueña necesitaba "estar sola y disfrutar de la soltería" tras encadenar una relación justo después de su divorcio. En todo caso la ruptura fue amistosa: "Hablamos casi todos los días", dijo ella en Viva la vida, conteniendo las lágrimas.

Epílogo: Reencuetros en varios programas

Tony y Makoke coincidieron en mayo de 2022 en un plató de Telecinco evidenciando su buena sintonía. Un año después, en 2023, volvieron a compartir espacio y tiempo como concursantes del reality veraniego ‘Vaya vacaciones’, donde Tony participó con Marta Peñate. Aunque la canaria mostró algunos celos por el reencuentro de la ex pareja, todos mantuvieron una relación muy cordial.