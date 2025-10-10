Ana Carrillo 10 OCT 2025 - 16:05h.

Marta Peñate ha mostrado en Instagram su reacción al descubrir que Miri Pérez-Cabrero ha nominado a Tony Spina

Marta Peñate ha llegado al aeropuerto de Madrid Barajas hace tan solo unas horas después de haber pasado en Honduras una semana que nunca olvidará porque ha sido en la que se ha casado con Tony Spina, el hombre de su vida tras casi cuatro años comprometidos. Su llegada no ha sido todo lo amena que le hubiera gustado porque, tras diez horas de vuelo, ha descubierto que su marido está nominado en 'Supervivientes All Stars'.

"Llego a España y lo primero de lo que me entero es que Tony está nominado, ¡gracias, qué buen recibimiento!", ha comentado la canaria tirando de ironía, tras lo cual le ha pedido a su millón de seguidores de Instagram que salven al extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' a través de la app de Mediaset Infinity, que es gratuita.

El exnovio de Oriana Marzoli ha entrado en la lista de nominados por decisión de la líder, Miri Pérez-Cabrero, que le dio su voto directo después de que Laura Madrueño le comunicase cuáles eran los tres nominados del grupo: Carlos Alba, Noel Bayarri y Rubén Torres. Es la primera vez que el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se encuentra nominado, pues los otros tres concursantes ya han estado una vez en manos de la audiencia.

Uno de ellos abandonará el concurso el próximo domingo, ya que las reglas del juego han cambiado como explicó Jorge Javier Vázquez en la gala y es que habrá una expulsión sorpresa el domingo en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' con Sandra Barneda.