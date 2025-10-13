Alessandro Lequio ha reaccionado a la última entrevista de Antonia Dell'Atte, llena de graves acusaciones hacia el colaborador

Este fin de semana, 'El País' sorprendía con una demoledora entrevista de la italiana Antonia Dell'Atte los que narra los presuntos "malos tratos" que sufrió durante su relación sentimental con Alessandro Lequio.

No es la primera vez que la modelo italiana denuncia haber sido víctima de violencia de género por parte de Lequio y hasta llegó a publicar en sus redes sociales la denuncia que interpuso contra el colaborador de televisión en 1991, la cual aseguró haber retirado por la manipulación que sufría en aquella época.

Alessandro Lequio reacciona a las graves acusaciones de Antonia Dell'Atte: "Que lo resuelva quien debe"

Durante el programa de 'Vamos a ver' de este lunes, Alessandro Lequio ha pedido el turno de palabra para reaccionar a la polémica entrevista de la madre de su hijo mayor: "He derivado las afirmaciones de Antonia Dell'Atte a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente. Ya está todo dicho. Lo demás, que lo resuelva quien debe", ha sentenciado.