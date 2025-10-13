Lorena Romera 13 OCT 2025 - 12:39h.

El motociclista ya conoce el sexo del bebé que espera Marta Castro con Rodri Fuertes

La exconcursante de 'GH VIP' habla del tratamiento al que se ha sometido para quedarse embarazada a los 41 años

Compartir







Fonsi Nieto ha reaccionado al embarazo de Marta Castro, que está esperando su primer hijo en común con Rodri Fuertes. Un bebé que convertirá en hermano mayor a Hugo, su primogénito, de cinco años, fruto de la relación con el motociclista, que no ha dudado en hacerle llegar un mensaje desde el extranjero, desde donde se ha enterado de la nueva maternidad de su expareja.

El expiloto tiene una excelente relación con la exconcursante de 'GH VIP', con la que tiene una comunicación fluida por el hijo que tienen en común. Por eso su reacción era la que faltaba en este puzzle. Ya no es solo que el sobrino de Ángel Nieto esté "muy contento" con el hecho de que Marta Castro vaya a ser madre junto a Rodri Fuertes, sino que está conociendo de primera mano detalles del embarazo que todavía son desconocidos para sus seguidores.

PUEDE INTERESARTE Marta Castro habla de sus antojos y de las diferencias respecto a su primer embarazo

"Fonsi Nieto me escribió desde fuera de España por el embarazo"

Por ejemplo, el sexo del bebé. Fonsi Nieto ya sabe qué es lo que está esperando la pareja. Así lo ha contado la influencer a su paso por el photocall del concierto de Andy y Lucas: "Fonsi está supercontento. Me escribió desde fuera de España porque está trabajando, y muy contento".

PUEDE INTERESARTE Rodri Fuertes y Marta Castro muestran su reacción al descubrir que van a ser padres

Además, como decíamos, Marta Castro le ha hecho partícipe de uno de los momentos más íntimos y personales del embarazo: la revelación del sexo del bebé. La pareja ha grabado "un vídeo muy mono" que tienen previsto publicar en sus respectivos perfiles de Instagram "en breve". Pero, antes de eso, han querido compartir con sus allegados la noticia.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Fonsi Nieto ya conoce el sexo del bebé de Marta Castro

Fonsi Nieto entre ellos. "Él ya sabe el sexo porque nosotros ya sabemos si es niña o niño y está muy feliz", ha señalado. Además, el sexo del bebé es algo que 'afecta' directamente a su hijo en común. Y es que cuando la prensa le ha preguntado si tiene preferencias, Marta Castro ha dado a entender que prefiere niño. "Yo, siendo Hugo niño, por él...", ha señalado, con una sonrisa, pero sin querer dar más detalles para "que no se le escape" nada que pueda hacer que se aten cabos.