Lorena Romera 13 OCT 2025 - 09:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' le dedica unas preciosas palabras a Marta Castro tras superar el primer trimestre

Rodri Fuertes, a su novia tras salir a la luz que van a ser padres: "Es una campeona"

Rodri Fuertes ha contado cómo ha llevado Marta Castro el primer trimestre de su embarazo y cómo lo está gestionando él como su compañero en este proceso. El que fuera concursante de 'Gran Hermano' y expareja de Adara Molinero, actual concursante de 'Supervivientes All Stars', lo ha expresado en un vídeo en el que se apoya en el sentido del humor, como ya acostumbra, pero dejando clara la admiración que siente por la futura madre de su bebé.

Aunque sus seguidores le están alertando de que "todavía le queda", para la creadora de contenido, de 40 años, han sido tres meses complicados. Se ha sentido muy cansada y ha empezado ya con las famosas náuseas. También está con los antojos, pero la que fuera concursante de 'GH VIP' celebra que en este embarazo está teniendo "antojos saludables".

A diferencia de cuando estuvo embarazada de Hugo, el hijo que tiene en común con Fonsi Nieto, (cuando le dio por las milhojas), la influencer está comiendo ahora "muchísima fruta y verdura". Además, reconoce que tiene ganas de comer ciertos alimentos que, de normal, no serían una primera opción para ella. Por ejemplo, el plátano, que es ahora uno de sus antojos.

Eso sí, si hay algo que Marta Castro "no perdona" es un postre de chocolate y nata que se ha convertido en su debilidad desde que está embarazada de su segundo hijo. Para quien todo esto es nuevo es para Rodri Fuertes, que está cumpliendo su sueño de ser padre junto a la que considera la mujer de su vida.

A través de un vídeo publicado en Instagram, cargado de humor, en el que simula una y otra vez quitarse la vida para explicar "cómo lleva Marta el primer trimestre", Rodri Fuertes le dedica unas preciosas palabras a su chica: "Solo puedo decir que os admiro, mujeres, por todo lo que tenéis que pasar durante el embarazo. A Marta más porque además me tiene que aguantar a mí".

Pero esta no es la primera vez que el exconcursante de 'Gran Hermano', ex de Bea Retamal -que ya ha reaccionado a la noticia del embarazo-, se deshace en halados con su pareja. Tras hacer público el anuncio del embarazo, el empresario le decía a la influencer que es "una campeona". Aunque por el momento se desconocen los detalles, se sabe que la pareja ha acudido a una clínica de fertilidad para que les "acompañara" en este proceso del embarazo.