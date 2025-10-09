Silvia Herreros 09 OCT 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' compara su gestación con el embarazo de Hugo, su hijo con Fonsi Nieto

Marta Castro comparte su última ecografía: la tierna imagen del bebé que espera con Rodri Fuertes

Marta Castro habla por primera vez de las diferencias que está notando respecto a su primer y segundo embarazo. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se encuentra embarazada de su segundo hijo, el primero junto a Rodri Fuertes. Esta gestación está siendo muy diferente a la primera, al menos en lo que respecta a sus antojos.

Los antojos en el embarazo son deseos intensos y específicos de comer determinados alimentos. Suelen aparecer de forma repentina y pueden ser muy difíciles de ignorar. Son muy comunes durante el primer y segundo trimestre y surgir debido a los cambios hormonales e incluso a necesidades nutricionales del propio cuerpo.

Tal y como ella misma ha confesado a sus seguidores, durante este embarazo está (al menos por ahora) teniendo unos "antojos" mucho más "saludables" que los que tuvo durante el embarazo de Hugo, su hijo en común con Fonsi Nieto, al que tuvo en el año 2020.

A la influencer su primera gestación le pilló en plena pandemia por el Coronavirus. De hecho, el anuncio se hizo durante el confinamiento. Vivir este momento sin poder salir de casa no ayudó por lo que hubo todo tipo de antojos "y en cuarentena mucho más". Tal y como aún recogen varios medios, las "milhojas" fue uno de sus grandes caprichos.

Durante este segundo embarazo las cosas están siendo bastante diferentes. "En este embarazo estoy teniendo unos antojos más saludables. Estoy comiendo muchísima fruta, muchísima verdura...", asegura a sus seguidores. La novia de Rodri Fuertes explica además que, desde que está embarazada de su hijo, tiene ganas de comer ciertas cosas que normalmente no le apetecen o no le gustan demasiado. "Ayer, después de comer me comí un plátano, que a mí el plátano.... no es una fruta que me encante", revela.

Aun así, y a pesar de estar comiendo de manera saludable variada, hay algo que no puede parar de comer a todas horas. Se trata de un postre de chocolate y nata por el que parece estar teniendo especial debilidad desde que está embarazada de su segundo hijo. "Esto no lo perdono", dice mientras confiesa que este dulce se ha convertido para ella en un capricho imprescindible al que es incapaz de resistirse.