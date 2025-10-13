Lorena Romera 13 OCT 2025 - 11:05h.

La influencer se ha sincerado sobre el proceso de fertilidad al que se ha sometido para quedarse embarazada a los 41 años

Marta Castro ha querido visibilizar un tema muy importante para ella. La influencer ha hablado por primera vez del tratamiento de fertilidad al que se ha sometido para lograr su embarazo junto a Rodri Fuertes. La que fuera pareja de Fonsi Nieto, exconcursante de 'GH VIP', se ha sincerado sobre cómo ha sido para ella este proceso, gracias al que ha conseguido quedarse embarazada a los 41 años.

Cuando compartían a través de Instagram que estaban esperando su primer hijo en común -el segundo para ella, que es madre de Hugo, fruto de su relación con el motociclista-, la asturiana le daba las gracias a una clínica de fertilidad, que les ha "acompañado en el proceso". Hasta ahora, poco más se sabía de esto.

Pero durante su paso por el photocall del concierto de Andy y Lucas, que ha sido su primer evento mediático tras el anuncio del embarazo, la creadora de contenido ha dado todos los detalles de su proceso de fertilidad en unas declaraciones que han recogido en 'Europa Press'.

El tratamiento de fertilidad al que se ha sometido Marta Castro

"Ha sido un embarazo muy buscado. De hecho, ha sido por tratamiento porque yo, con 41 años, es mucho más difícil. Ya es difícil quedarse embarazada de por sí... Yo me quedé embarazada de Hugo hace seis. Al final, la edad... Así que es sí, es muy deseado", ha respondido a los medios de comunicación.

"Con 41 años es mucho más difícil quedarse embarazada"

A Marta Castro le gustaría "visibilizarlo" porque considera que sigue siendo un "tema tabú". Aunque entiende que sea algo que no compartan públicamente durante el proceso, "porque hay veces que no te quedas a la primera y es muy frustrante que salga mal", la it-girl no entiende que no se hable de ello una vez se consigue el positivo.

"Una vez te quedas embarazada no pasa nada si ha sido por tratamiento. Yo estoy supercontenta, estaba deseando ser mamá. No ha llegado de forma natural...", cuenta la que fuera concursante de 'GH VIP', naturalizando este procedimiento. En cuando al tratamiento, cuenta que "no ha sido difícil".

Aunque sí ha sido "un rollo" el tema de la medicación, Marta Castro se siente una afortunada por lo bien que ha salido todo. "Hemos tenido la suerte de que ha sido todo a la primera, no hemos tenido que repetir nada del proceso", señala.

Las palabras de la influencer sobre Rodri Fuertes

Además, ha tenido acompañante de lujo. "Rodri ha estado a mi lado durante todo el tratamiento, está contentísimo. Para él es la primera vez", apunta emocionada. Y es que el exconcursante de 'Gran Hermano' se ha convertido en una persona clave en su vida, alguien incondicional.

"Me lo ha dado todo: amor, tranquilidad, confianza, juventud, colágeno...", termina diciendo entre risas, haciendo alusión a esa diferencia de edad que hay entre ellos y por la que tanto siempre les critican (ella tiene 41 y él, 35). Una vez más, la influencer demuestra que se lo toma con sentido del humor y que este detalle le importa lo más mínimo.