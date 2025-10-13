Rocío Molina 13 OCT 2025 - 15:06h.

Tras la reciente muerte de su madre, el exnovio de Patricia Steisy vive su cumpleaños más triste devastado por su ausencia

Los últimos días han sido muy complicados para Pablo Pisa y su familia. El pasado martes 30 de septiembre fallecía de manera inesperada la madre del exnovio de Patricia Steisy. Un duro golpe para el arquitecto del que intenta recuperarse rodeado de los suyos, destacando el apoyo de la exconcursante de 'Supervivientes' y del amor incondicional de su hija Athenea. En esta situación tan difícil, el creador de contenido acaba de cumplir años, aunque sea el momento más triste de su vida.

A través de su perfil oficial de Instagram, el ex de la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha descrito cómo está siendo su día. Sin nada que celebrar, Pablo Pisa ha revelado cómo se siente y lo difícil que se le hace el no tener a su madre junto a él y más en un día en el que ella era la primera en felicitarle.

Al enorme mazazo recibido se la ha unido que se ha puesto malo. Una situación terrible para las celebraciones. El cumpleaños de Pablo Pisa llega en un momento en el que no está preparado ni tiene ganas de celebrar nada junto a los suyos. Lo que ha hecho el creador de contenido es desahogarse de cómo se siente y lo perdido que está desde que su madre se fue.

"Hoy es mi cumple. Me hace cero ilusión y me da hasta coraje. Mamá siempre me felicitaba a las 24:00 horas. Me cantaba como si tuviera 5 añitos, compraba siempre bollitos para desayunar y hacía todo súper especial", ha contado Pablo Pisa de lo que era antes un día feliz y ahora es de lo más triste.

A pesar de que están todos muy pendientes de él y junto a su familia están tratando de hacer piña en estos dolorosos momentos, la ausencia de su madre es algo que no puede soportar el arquitecto. "Menuda pedazo de mierda. Es que todavía no asimilo que no la voy a volver a ver. No me entra en la cabeza", son las palabras de rabia e impotencia que Pablo Pisa ha compartido con sus seguidores.

Al dolor por la pérdida se le ha unido el encontrarse mal por la bajada de defensas y haber contraído una sinusitis que le impide dormir o hace que se levante empapado en sudor en mitad de la noche. "Me falta un poco el aire. Como que me ahogo. Voy a tomarme los inhaladores a ver si me entra más aire", ha dicho acerca de su estado de salud y la triste situación que atraviesa en un día en el que no va a celebrar nada.