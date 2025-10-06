Pablo Pisa toma una importante decisión tras la muerte de su madre

Rocío Molina 06 OCT 2025 - 11:35h.

El exnovio de Patricia Steisy se sincera sobre la importante decisión que ha tomado tras el fallecimiento de su madre

Pablo Pisa emite un desgarrador comunicado tras la muerte de su madre: "Derrotado, con miedo, pena y rabia"

Pablo Pisa ha tomado una importante decisión tras la muerte de su madre. El repentino fallecimiento de su progenitora ha dejado a la expareja de Patricia Steisy y padre de su única hija completamente destrozado. El arquitecto se ha tratado de aislar del mundo y refugiarse en los suyos en estos momentos tan difíciles, pero todavía está en shock por lo ocurrido y tratando de digerir el durísimo golpe que le ha dado la vida.

Tras aparecer en sus redes para dar la noticia que nunca querría haber dado, Pablo Pisa ha estado ausente y solo ha aparecido para demostrar el profundo dolor que él y su familia están viviendo. Después de hacerle un improvisado homenaje y dedicarle un emotivo adiós con un desgarrador comunicado, el exnovio de la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha regresado para compartir con sus seguidores una decisión que ha tomado.

El arquitecto sabe que tiene que seguir hacia adelante porque es lo que su madre habría querido. Por ello y como cada lunes antes de la trágica noticia, Pablo Pisa ha reactivado su Instagram donde ha explicado la importante decisión que ha tomado tras la muerte de su mamá. "Buenos día, chicos. Ya estaré por aquú hablando de cosas. Tengo muchas cosas que contar. Tristes, pero también tienen una parte bonita", ha confesado el creador de contenido.

El influencer sabe que tiene que tomarse tiempo para sí mismo, pero al ver los pasos que han dado cada uno de los miembros de su familia, él también ha querido salir de la cama y tratar de tirar para adelante. "Papá va a ir a trabajar unas horitas, mi hermano también va a ir a la oficina, mi cuñada también retoma lo suyo y yo no puedo ser menos", ha confesado antes de indicar que va a volver a compartir la publicidad para la marca con la que trabaja en sus redes.

"No quiero buscar en el carrete fotos porque me voy a encontrar con mamá y me vengo abajo", Pablo Pisa

Pablo Pisa ha paralizado por completo su vida tras esta devastadora pérdida, pero sabe que seguir en esa dinámica es algo que no querría su madre. El ex de Patricia Steisy está montando un negocio y tiene que seguir en marcha, aunque ahora sea a duras penas, tal como ha contado. Después de no publicar nada de su contenido, ha comenzado hoy a subir los enlaces para la marca con la que trabaja.

Eso sí, el que fuera novio de una de las tronistas más famosas de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha disculpado por un cambio que ha hecho en su creación de contenidos. Pablo Pisa ha indicado que no ha puesto imágenes de la marca para la que trabaja en su regreso a Instagram porque eso le obligar a buscar fotos y es incapaz de encontrarse con alguna de su madre.

"No quiero buscar en el carrete las fotos de Nuskin porque me voy a encontrar fotos de mamá y me vengo abajo. Así que os lo dejo en el enlace", ha señalado de este nuevo y triste comienzo.