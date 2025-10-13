Ana Carrillo 13 OCT 2025 - 21:02h.

La presentadora ha hablado de su relación con Alejandra Rubio como compañeras en 'Vamos a ver'

En su última aparición en un evento en Madrid, Patricia Pardo habló de sus compañeros en Telecinco y mencionó que María Casado le había dado un buen truco para recuperar la voz y también de su relación con Alejandra Rubio, con la que comparte plató varios días a la semana porque trabajan juntas en 'Vamos a ver'.

La presentadora explicó en declaraciones a 'Europa Press' que no conocía a la hija de Terelu Campos antes de comenzar a trabajar juntas en el 'club social' del programa de Telecinco, pero que le ha sorprendido gratamente: "Me ha sorprendido porque conmigo por lo menos es más riquiña de lo que esperaba, así que estoy muy contenta con ella y espero que ella también se sienta a gusto en el programa".

La gallega expresó también que siempre intenta que la nieta de María Teresa Campos esté "cómoda" en el programa y confesó que es una persona que "tiene carácter". "En los primeros días le dije: 'Tú eres una falsa tímida como yo, que parece que vas un poquito de puntillas pero luego...'", añadía la mujer de Christian Gálvez, recordando una de sus primeras charlas fuera de cámaras con Alejandra Rubio, que es en su programa en el que la colaboradora aborda los temas que salpican a su familia.

Cuando le preguntaron si le daría algún consejo a la novia de Carlo Costanzia, la periodista reveló que no lo haría porque cree que ya tiene a la mejor maestra en casa, su madre Terelu Campos: "¿Mejor que ella quién le va a dar un consejo?".