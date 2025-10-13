El emotivo mensaje de Sergio Ramos a José Antonio Morante tras su retirada

Rocío Martín 13 OCT 2025 - 11:57h.

José Antonio Morante de la Puebla anunciaba este domingo por sorpresa su retirada de los ruedos

Sergio Ramos no pudo acudir a la despedida del torero en la plaza de Las Ventas

Las reacciones tras la despedida por sorpresa de los ruedos de José Antonio Morante de la Puebla no se han hecho esperar. Numerosos rostros conocidos como la infanta Elena, Isabel Díaz Ayuso, Teresa Urquijo o José Ortega Cano han sido testigos de excepción del momento en el que el torero se ha cortaba la coleta por sorpresa en la plaza de toros de Las Ventas.

Entre los asistentes a este adiós histórico del icónico torero no se encontraba Sergio Ramos, que pese a no haber podido acudir a la última faena del torero, ha querido dedicarle unas emotivas palabras de despedida públicamente.

El mensaje de Sergio Ramos a Morante

"El año pasado me permitiste disfrutar de un momento único, acompañándote en el hotel con mi padre. Un recuerdo que no olvidaremos jamás. Gracias de corazón, Maestro", comenzaba escribiendo el futbolista en su cuenta de Instagram.

"Se va un genio, se va uno de los grandes, se va el maestro que una vez me dijo: “Sergio mío, se torea con un servilleta de papel y en una suela de zapato”. Ole tú y ole los que saben de verdad. Qué difícil es y qué fácil lo hiciste siempre. Pureza, esencia, arte, pasión, verdad…", continuaba.

"Guardaré este traje tuyo como oro en paño e intentaré homenajearlo de por vida a la altura de lo que eres y te mereces. De haber sabido que hoy era tu última en Las Ventas, habría cruzado el charco para ver en directo cómo te cortabas la coleta".

"Como me dijo mi Padre el año pasado en la Maestranza cuando terminaste esos lances con el capote: “Niño, yo ya me puedo ir“. Pues lo mismo te digo, amigo, ya nos podemos ir. Así son los genios, así es Don José Antonio Morante de la Puebla", zanjaba.

La despedida por sorpresa de Morante

Pocos imaginaban que la de este domingo sería la última tarde de su larga trayectoria en los ruedos, pero José Antonio Morante de la Puebla dejaba sin palabras a las miles de personas cortándose la coleta en mitad del alberto tras ganarse por derecho propio el salir a hombros por la puerta grande.

Entre los asistentes a este adiós histórico del icónico torero de La Puebla del Río, la infanta Elena -que hizo doblete después de acudir al festival benéfico por el Día de la Hispanidad con su hija Victoria Federica esa misma mañana mientras los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía presidían el desfile de las Fuerzas Armadas a pocos kilómetros de allí-, acaparando todas las miradas con una blazer roja con maxi flor en la solapa, y bolso de mimbre con la bandera de España. Apasionada de la Fiesta Nacional, y de Morante, la hija del Rey Juan Carlos vibró durante toda la corrida, vitoreando y aplaudiendo cada una de las faenas de los toreros con un abanico también con los colores de la bandera nacional que no dejó de agitar de un lado hacia el otro.