Morante se retira inesperadamente tras cortarle las dos orejas al cuarto toro en Madrid

Tarde histórica en Las Ventas: Morante de la Puebla se corta la coleta por sorpresa y entre lágrimas tras conseguir dos orejas

Compartir







El torero sevillano Morante de la Puebla se ha cortado hoy la coleta, como señal de retirada, tras cortarle las dos orejas al cuarto toro de la corrida de la Hispanidad en la plaza de Las Ventas, en Madrid, de la que saldrá a hombros al final del festejo.

Morante, que había sido volteado duramente por el toro cuando lo recibía de capa, se recuperó para hacerle una faena de gran entrega, y no exenta de riesgos, y remató con una estocada de perfecta ejecución, para cortar así las que pueden ser las ultimas dos orejas de su carrera.

PUEDE INTERESARTE José Antonio Morante de la Puebla recibe el alta hospitalaria

Morante de la Puebla y sus pensamientos "en la muerte como alivio"

El anuncio del retiro de José Antonio Morante Camacho, conocido artísticamente como Morante de la Puebla, se produce tan solo medio año después de que el torero confesase a través de una entrevista con 'ABC' sus problemas de salud mental.

En una conversación sincera y sin filtros, Morante de la Puebla compartía en exclusiva al diario ABC de Sevilla que había "pensado en la muerte como alivio", añadiendo que "no me lo puedo permitir. Tengo una familia y una responsabilidad".

PUEDE INTERESARTE José Antonio Morante de la Puebla, cogido por el primer toro en la Feria de Pontevedra

En verano de 2024 también tuvo que retirarse de los ruedos debido a sus problemas de salud mental

Este no ha sido el único momento en el que el torero ha querido visibilizar sus problemas de salud mental. En verano de 2024, el andaluz cortó su temporada de manera indefinida por un problema de salud mental.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Durante esta etapa, su apoderado y el propio Morante de la Puebla quisieron hacer público sus problemas de salud mental y lamentaban la situación y los problemas causados a las empresas y aficionados. Sin embargo, el torero y el apoderado destacaban que su retiro se trataba de "cuestión de fuerza mayor y lo importante es la salud de José Antonio y volver a los ruedos cuando esté en condición de hacerlo’". Esta era la cuarta retirada que anunciaba Morante de la Puebla en toda su carrera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El "trastorno disociativo" y el cuadro depresivo complejo del torero

Nacido el 2 de octubre de 1979 en el municipio sevillano de La Puebla del Río, Morante se confesaba al periodista Jesús Bayort tras más de dos décadas sufriendo "un trastorno disociativo" que desconecta su cuerpo de las emociones, agravado en estos momentos con un cuadro depresivo complejo. "Es una enfermedad muy triste y muy dolorosa", puntualizaba.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El diestro cigarrero, desde su refugio portugués en Marinha Grande, explicaba que se había sometido a una terapia de electroshocks para poder volver a torear. Además, José Antonio detallaba los viajes que había realizado como recomendación médica.

La charla de Bayort con el torero dejaba entrever un estado de recuperación y optimismo antes de saltar de nuevo a los ruedos. Sin embargo, ese regreso ha durado poco y, tras siete meses en los ruedos, Morante de la Puebla ha anunciado su retiro de las plazas.