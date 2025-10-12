Morante de la Puebla sorprende a todos los aficionados tras cortarse la coleta en Madrid después de lograr abrir la Puerta Grande

Se trata de la segunda vez que el diestro sevillano, que fue revolcado por el cuarto astado de la tarde, sale a hombros en la capital

Día grande en la plaza de Las Ventas para despedir la temporada taurina con el festival homenaje a Antonio Chenel, Antoñete. El diestro Morante de la Puebla, después de cortar dos orejas, emocionado y sin poder contener las lágrimas, se cortó la coleta para sorpresa de todos los presentes en el coso.

Se trata de la segunda vez en su carrera, tras el pasado 8 de junio, que ha abierto la Puerta Grande de la capital española y ha salido a hombros a la calle Alcalá.

Antes, en el cuarto astado de la tarde, animal al que precisamente ha desorejado, los corazones del público se sobrecogieron cuando el toro arrollaba al sevillano y éste caía de mala manera sobre su cuello.

Al reincorporarse y volver a caminar junto a su cuadrilla, para tomar de nuevo la muleta, se le ha visto algo conmocionado, apoyándose en la barrera.

Invasión en el albero para aupar a Morante

Nada más finalizar la corrida de toros, y tras el paseíllo final de sus compañeros de terna, Fernando Robleño (quien también se despedía de los ruedos) y Sergio Rodríguez, una multitud, en su gran mayoría jóvenes, saltaron al albero de la plaza para sacar a hombros al maestro andaluz.

Un instante histórico en el mundo de la tauromaquia que fue inmortalizado con los teléfonos móviles de cientos de aficionados.