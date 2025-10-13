Equipo mtmad 13 OCT 2025 - 12:04h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confiesa cómo fue el origen de su amistad con Froilán y Victoria Federica

Zoe Bayona continúa sorprendiendo a los colaboradores de ‘En todas las salsas’ con todo lo que trae para contar. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aterriza en el nuevo episodio del videopodcast y se sincera sobre su amistad con Victoria Federica y Froilán. Con innumerables anécdotas dentro del mundo del ‘famoseo’, la influencer se adentra a desvelar todo sobre su relación con los miembros de la familia real. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

No es la primera vez que la hija de Elena de Borbón es el foco de atención y esta vez es su amiga Zoe la que no tiene reparo en hablar sobre ella. Después de llamar en directo a Javi, el supuesto ‘rollete’ de Victoria Federica , la exparticipante de ‘LIDLT’ se dispone a contar el origen de su amistad con ella. “¿Qué te pasa con mi niña?”, sorprende interrumpiendo a Darío del Alcázar mientras hablaba de Victoria. Los presentes en el plató, tras escuchar el cariñoso apodo que ha usado para su amiga, no dudan en preguntarle sobre cómo se conocieron.

En un presente con las redes sociales a la orden del día, la familia real no iba a ser menos. “Ya nos conocíamos de redes”, comienza explicando Zoe sobre su amistad con Victoria Federica. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, tras confesar que ya se seguían antes de conocerse, desvela cómo fue su primer encuentro con Victoria. Además, la creadora de contenido también se adentra a hablar sobre su amistad con Froilán y opina sobre los dos hermanos. “La ‘Vic’ es muy ‘diver’ eh”, añade divertida. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Programa completo: Zoe Bayona habla de su amistad con Froilán y desvela cómo se conocieron

Siguiendo con sus amistades dentro de la familia real, la invitada de ‘En todas las salsas’ se sincera sobre su estrecha relación con el hermano de Victoria Federica. “Me llevo súper bien con Froilán”, asegura dejando a los presentes en el plató con la boca abierta. La influencer también aprovecha para contar la divertida anécdota de la primera noche en la que se conocieron y habla de la relación que mantiene con él desde entonces. ¡Descúbrelo en el programa completo!

Zoe Bayona llega como invitada VIP al nuevo programa de ‘En todas las salsas’ y no deja indiferente a nadie. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ opina sobre los 'salseos' del momento, entre ellos la relación de Tania Media y Alejandro Nieto. Además, la influencer aclara su relación con Josué Bernal y desvela en qué se ha gastado el premio de su último reality. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!