Andrés Morales, conocido como Andy, ha compartido varios mensajes de sus fans en su nueva cuenta de Instagram en solitario

El comunicado con el que Andy anuncia su separación de Lucas y su nueva carrera en solitario: "El silencio cumplió su tiempo"

Hace casi dos años, Andrés Morales y Lucas González, miembros del exitoso dúo musical 'Andy y Lucas', anunciaron que se retiraban del mundo de la música. Ambos hablaron de una separación forzosa, provocada por los "problemas de corazón de Lucas", a quien el estrés de "gestionar todo" lo relacionado con el grupo le había pasado factura. Antes de retirarse del todo, comunicaron también que iban a dar una gira de despedida, llamada 'Nuestros últimos acordes', que ya ha llegado a su fin.

Los cantantes dieron su último concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid, donde uno de los dos vivió un final agridulce. Mientras que Lucas disfrutó de sus últimos minutos en el escenario acompañado de sus fans (que llevaban pancartas y vitoreaban su nombre), Andy lo hizo solo y apartado. Esto puede deberse a los constantes rumores de su mala relación actual y al hecho de que Andrés Morales vaya a sacar su primer single en solitario, algo que extrañó mucho a los seguidores del dúo, pues siempre habían dicho que podrían "volver a reunirse" en el futuro.

"Has demostrado ser todo un señor"

De hecho, hasta el propio Lucas, en el discurso de despedida que dio sobre el escenario madrileño, dejó una ventana abierta a un hipotético regreso: "Hemos crecido juntos, hemos compartido sueños y nos hemos hecho realidad. No hay palabras suficientes para decirte cuánto valoro todo lo que vivimos. Hoy cerramos un ciclo o nunca se sabe, pero lo hacemos con el corazón lleno", decía. Unas palabras que no concuerdan con el anunció emitido después por la agencia que lleva a Andy y que ha presentado su nueva carrera en solitario:

"Tras dos décadas de éxitos, más de dos millones de discos vendidos y más de 800 escenarios recorridos, Andy arranca su carrera en solitario, dejando atrás el dúo que le dio la fama. El single de presentación de su primer álbum como solista verá la luz antes de Navidad, dando el pistoletazo de salida a uno de los proyectos más esperados y prometedores del 2026", dice el comunicado, que ya está publicado en la nueva cuenta de Instagram de Andy.

En esa misma cuenta, el cantante está compartiendo también muchos mensajes que le han enviado sus fans y que parecen llevar indirectas para Lucas: "Hoy te vemos empezar una nueva etapa cantando en solitario y solo podemos sentir orgullo. Has sido parte de la banda sonora de nuestras vidas y, ahora, te toca brillar por ti mismo, seguir regalando tu arte y tu voz, pero con una nueva historia", es uno de los comentarios que ha compartido.

"Gracias por ser como eres, has demostrado ser todo un señor" es otro de los mensajes que el artista ha destacado y que pueden hacer referencia al silencio que ha mantenido Andrés, mientras su excompañero, Lucas, daba polémicas declaraciones sobre él en su paso por el programa de Mediaset Infinity, 'Me quedo conmigo', donde aseguró que Andy no podría actuar en solitario porque "no tiene disciplina" para hacerse cargo él solo de un proyecto de tanta magnitud.