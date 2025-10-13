Rocío Molina 13 OCT 2025 - 11:24h.

La hija de Paz Padilla ha compartido con sus seguidores cómo fue su pedida y los detalles que tienen más claro de su enlace

Anna Ferrer Padilla, hija de Paz Padilla, anuncia su boda con Mario Cristóbal: "Mil veces sí"

Compartir







Anna Ferrer Padilla está viviendo sus días más felices tras anunciar al mundo su futura boda con Mario Cristóbal. La hija de Paz Padilla está en una nube desde que su prometido le sorprendiera con el anillo de compromiso. Un momento difícil de olvidar del que la influencer de 28 años ha querido ahora desvelar cómo fue la pedida de mano, así como los primeros detalles de la boda que ya tienen claro: desde el lugar elegido a la fecha en la que se darán el 'sí, quiero'.

Si Anna Ferrer Padilla había fantaseado muchas veces con una boda de ensueño, esta al final se vas a hacer realidad con Mario Cristóbal. La pareja ha protagonizado la noticia romántica del momento al anunciar su futuro enlace y esta ya ha dado algunas pistas de cómo será ese día tan importante. La hija de Paz Padilla tiene muchas cosas claras a pesar de que ahora ella y su prometido tengan meses por delante de muchos preparativos.

La petición de su pareja fue algo para Anna Ferrer Padilla inolvidable y toda una sorpresa como ella misma ha explicado a través de sus historias de Instagram: "Me quedé en shock. No me lo esperaba nada". Un momento que forma ya parte de sus recuerdos para siempre y de un fin de semana en Menorca "increíble".

Extrañada aún por cómo su prometido Mario Cristóbal planeó el momento y ella no le notó nada, la hija de Paz Padilla ha contado cómo su novio se lo pidió cuando ambos se escaparon un fin de semana a Menorca. "Resulta que nosotros todos los años en verano nos vamos unos días de vacaciones solos y este año como había abierto 'El Trompeta', yo quería estar allí y estuvimos todo el verano en Zahara y con mi familia", ha dicho acerca de la fecha escogido de su escapada romántica.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Anna Ferrer Padilla no habría imaginado nunca que el primer día de su llegada a Menorca, él la sorprendería con el anillo en pleno paseo por la tarde. "Pensaba que si algún día me lo pedía estaría nervioso y para nada. Habíamos hablado del tema, pero Mario había dejado caer que aún no sería. De hecho, lo primero que le dije fue si era una broma, pero fue tan perfecto... Nos pasamos todo el viaje en una nube", ha declarado a sus seguidores, compartiendo ahora algunas imágenes de ese fin de semana tan inolvidable para ellos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sobre su próximo enlace, la hija de Anna Ferrer Padilla y su prometido Mario Cristóbal tienen algunos aspectos muy claros. Y, aunque todavía es pronto y quieren guardarse algunos detalles para más adelante, la influencer ha avanzado que la boda será el año que viene y en Cádiz: "No había duda", ha expresado sobre lo que ninguno de los dos ha dudado ni un instante.

Sin prisa porque llegue ese día tan señalado, Anna Ferrer asegura que quiere vivir con toda ilusión esta etapa para la que quedan muchos preparativos y de la que irá avanzando más detalles poco a poco.