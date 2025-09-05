Estela Grande recuerda cómo fue trabajar con Armani: "Un sueño hecho realidad"
La exconcursante de 'GH VIP' recuerda con orgullo su etapa como modelo de Armani
Estela Grande no ha podido evitar reaccionar a la muerte de Giorgio Armani, que ha fallecido a los 91 años de edad. La modelo y exconcursante de 'GH VIP' ha tenido la suerte de haber trabajado con la casa de modas italiana. Una época dorada por la que se siente "profundamente afortunada" y que ahora recuerda mientras rinde su particular homenaje al diseñador.
La exmujer de Diego Matamoros se despide de Armani, al que se refiere como "una eminencia en el sector" de la moda, mientras recuerda la que para ella ha sido "la campaña de moda más importante de mi vida".
En la imagen que ha compartido se puede ver a la modelo con un conjunto de ropa interior deportiva en color gris mientras sostiene una mancuerna en cada mano. Con el pelo semirrecogido, posa mientras simula estar haciendo ejercicio.
"Siempre me sentiré una grandísima afortunada por haber podido tener esta experiencia, que sin duda, es la campaña más importante de mi vida", dice a la vez que hace referencia a su trabajo como modelo de la línea "Sport de Emporio Armani, una de las líneas de Armani, fundada por Giorgio Armani".
Fue "hace 8 años, cuando tenía 23". A Estela aún le faltaba un año para casarse con Diego y un par más para conocer a Juan Iglesias, su actual pareja y el padre de los mellizos que está esperando.
"Ha cambiado todo mucho desde entonces, pero esta campaña fue europea y estaba en tiendas, carteles, pancartas, centros comerciales, etcétera", comenta señalando lo mucho que ha cambiado el mundo de la publicidad en menos de una década.
"Es una pena que no tenga muchos recuerdos físicos de ella que pueda enseñaros, pero sin duda fue un sueño hecho realidad", dice recordando con muchísimo cariño esta bonita etapa de su vida.
La modelo, que también ha diseñado sus propias colecciones de ropa, se despide así de uno de los grandes diseñadores del siglo XX; un hombre cuyo legado permanecerá vivo gracias a la familia y personas que han quedado al cargo de su imperio tras su muerte.
Estela no conoció (o al menos no parece haber tenido el placer de haber conocido) a Giorgio Armani en persona. No obstante, haber sido seleccionada como modelo para una de sus campañas de moda (aunque fuese para su línea más deportiva) es para ella todo un orgullo; un logro que sin duda recordará toda la vida y que no dudará en contar a sus hijos.