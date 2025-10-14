Inés Gutiérrez 14 OCT 2025 - 15:20h.

Laya Martí debutó a las órdenes de Bigas Luna, pero también ha trabajado con Almodóvar

MadridSon muchas las obras memorables del director Bigas Luna, pero Yo soy la Juani se convirtió en una parte clave de su filmografía, tal vez por ser una de las últimas o por ser la mejor del díptico que dedicó a las ambiciones de juventud, a los deseos de fama y fortuna. Junto con Didi Hollywood formaba parte de una trilogía que afrontaba este tema, pero el director falleció en 2013 antes de poder finalizar el proyecto.

Yo soy la Juani fue una revolución, por los temas que trataba, por la manera de hacerlo y por los protagonistas de la cinta, que demostraron formar un equipo estupendo y ser más que capaces de darlo todo en pantalla. Yo soy la Juani fue el gran salto a la fama de Verónica Echegui, uno de los papeles más importantes de Dani Martín y el primer trabajo cinematográfico de Laya Martí.

La actriz interpretaba a la mejor amiga de la Juani, un personaje lleno de vida y energía que le ayudó a comenzar su carrera por todo lo alto. Desde entonces Martí ha seguido creciendo como actriz, pero también se ha dado oportunidades en otros campos, en los que ha demostrado ser también muy talentosa.

Qué hace hoy Laya Martí, de triunfar en 'Yo soy la Juani' a dirigir y enseñar

Laya Martí debutó bajo las órdenes de Bigas Luna, pero también puede presumir de haber sido dirigida por Pedro Almodóvar en Los amantes pasajeros. La vida le volvió a reunir con quien fue su compañera en Yo soy la Juani y de nuevo coincidió con Verónica Echegui en Yo no soy esa. Uno de los últimos proyectos de Martí en la interpretación ha sido en la serie de televisión A muerte, protagonizada también por Echegui y por Joan Amargós.

La interpretación ha sido clave en la vida de Laya Martí, es a lo que ha dedicado gran parte de su carrera y donde ha podido explorar y descubrir nuevas pasiones. Ha dado clases de interpretación, compartiendo su experiencia y conocimientos con nuevos talentos con los que comparte sueño, pero también probó suerte como directora, por ejemplo, con el corto Cuando ganes un Goya.

Las ideas no dejan de cruzarse en su vida, aventuras que hacen que las cosas sean interesantes y que ella ha revelado que escribe en una libreta esperando el momento de poder convertirlas en historias. Ha dirigido varios musicales, además de participar en varios de ellos sobre las tablas, porque también se ha dejado seducir por el teatro.

La interpretación es su gran pasión, pero no la única, porque la música también tiene un lugar especial en su corazón, tanto es así que fundó la agencia La Teta, centrada en exclusiva en grupos de música femeninos. Ella misma tiene el suyo desde hace tiempo, Scarlets, dedicado a la música soul y con quienes desde hace ocho años busca ocupar un lugar que nadie había llenado hasta el momento en España, porque ellas fueron la primera banda de música soul en femenino del país.