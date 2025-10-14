Violeta Crespo actualiza su estado de salud tras sus fuertes dolores de cabeza

Natalia Sette 14 OCT 2025 - 09:00h.

Tras asustar a sus seguidores anunciando que tenía fuertes dolores de cabeza, Violeta cuenta cómo está actualmente

Violeta Crespo cuenta el episodio de celos que ha tenido con Edi Insua

Compartir







Violeta Crespo ha vuelto a compartir con todos sus seguidores cómo se encuentra tras realizarse un TAC debido a fuertes dolores de cabeza . La exconcursante de ‘Gran Hermano’ , que siempre se ha caracterizado por ser transparente y cercana con sus fans, ha querido actualizar su estado de salud y revelar cuál es el origen de los dolores que lleva meses padeciendo.

La creadora de contenido aprovecha un momento que la están peinando para una sesión de fotos para contar cómo se encuentra. “Me estáis preguntando mucho”, comienza explicando la influencer. “Hace meses que tengo dolores de cabeza”, recuerda. De hecho, ya se realizó un TAC intentando buscar una solución. Ahora, y tras confesar una de sus mayores inseguridades , la toledana desvela si los resultados del TAC han arrojado luz a su diagnóstico.

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo confiesa cómo ha vivido su mayor ilusión adolescente

Durante varias semanas, Violeta ha visitado distintos especialistas y ha probado diferentes tratamientos para intentar aliviar el malestar. Para intentar mejorar, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ acudió incluso a un fisioterapeuta con la esperanza de que el dolor remitiera. “Fui al fisio porque el cuello está conectado a la cabeza”, detalla.

Violeta Crespo desvela el motivo de sus fuertes dolores

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo abandona España y Edi se derrumba tras su separación

Mientras el peluquero la peina para las fotos con Edi, Violeta le cuenta lo que le han dicho los médicos tras realizarle el TAC. Un diagnóstico que no la deja del todo tranquila. Por un lado, se siente aliviada por poder por fin poner nombre a su problema, sin embargo, solucionarlo depende de varios factores externos y eso la tiene algo nerviosa.

Violeta Crespo regresa una vez a su canal con Edi Insua para sincerarse con sus seguidores que han estado preocupados por su estado de salud. Desde que la toledana contó que tenía fuertes dolores de cabeza, su comunidad no ha dejado de interesarse por su salud. Además de compartir el diágnostico, la creadora de contenido cuenta un episodio de celos de que tuvo con Edi Insua y se rompe en llanto al hablar abiertamente de las inseguridades que hay en su relación ¡No ter pierdas nada!