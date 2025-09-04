Natalia Sette 04 SEP 2025 - 11:04h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' tiene desde hace meses dolores constantes y debe realizarse una importante prueba médica

Violeta Crespo y Edi Insua terminan su verano en Málaga tras un mes lleno de románticas escapadas . Aunque los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se han mostrado felices y emocionados por poder disfrutar de unas buenas vacaciones, Violeta no lo ha estado pasando bien con respecto a su salud. Ahora, la toledana cuenta muy preocupada que debe realizarse una importante prueba médica que le dirá el motivo de su dolor.

Violeta se caracteriza por ser siempre muy honesta con sus seguidores y es por ello que no ha podido evitar contar el problema que ha estado teniendo durante un tiempo. La influencer ha estado sintiendo dolores muy intensos y constantes y ha llegado a su límite. Tras acudir varias veces a urgencias y consultarlo con su médico de familia, Violeta no puede más y se va hasta Madrid para ponerle solución. “Me voy a hacer un TAC”, anuncia.

La influencer explica que los fuertes dolores que siente no le pillan de sorpresa, ya que lleva varios meses sufriendolos. Sin embargo, este último mes se han intensificado y tras hacerse varias pruebas y no quedarse satisfecha con el diagnóstico que le dieron, se hace un TAC para saber qué le pasa definitivamente. “No hay día que no me duela”, desvela angustiada.

Violeta Crespo explica los motivos por los que debe realizarse un TAC

Violeta admite que convivir a diario con molestias que no desaparecen la está llevando a su límite. “No veo normal el dolor constante”, afirma. Con la vuelta a la rutina más cerca que nunca y muchos compromisos profesionales agendados, la creadora de contenido decide irse a Madrid para hacerse un TAC y poder resolver un problema que la lleva acompañando mucho tiempo.

Violeta Crespo y Edi Insua se van de viaje a Málaga para despedir el verano de la mejor forma. A pesar de los dolores de Violeta, los exconcursantes de 'Gran Hermano' intentan disfrutar al máximo de la escapada y acuden a un karaoke a cantar a pleno pulmón. Además, los tortolitos se cuelan en la pisicina de un hotel para darse un buen chapuzón tras notar el agua de Málaga demasiado caliente ¡No te pierdas nada dándole play al video!