La exconcursante de 'Gran Hermano' desvela cuál es su mayor ilusión adolescente y cómo se ha sentido al cumplirla

Violeta Crespo habla claro sobre convertirse en madre con Edi Insua

Violeta Crespo ha pasado unos días fuera del país, causando un complicado momento en su relación por el que su novio, Edi Insua, se derrumbaba por la separación . Con motivo de un viaje a Londres, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se ha visto alejada de su pareja y con ello ha salido a relucir el extremo apego que se tienen mutuamente. Sin embargo, la escapada de la influencer merecía la pena, así lo ha explicado al confesar cómo ha vivido su mayor ilusión adolescente.

Arrastrando más situaciones peliagudas para la pareja, después de desvelar si se habían planteado dejar la relación , los novios se ven obligados a pasar unos días separados. A pesar de la dependencia que sienten el uno por el otro, sobre la que ambos se han sincerado, Violeta trata de exprimir al máximo su escapada a Londres. Ya en el final de su viaje, la influencer desvela cuál es su última visita y lo que significa para ella. “He cogido un autobús a las seis de la mañana”, comienza explicando con emoción.

La de Toledo ha vivido su escapada en compañía de una amiga que, en el último día del viaje, abandonaba Londres horas antes que ella. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ no dudó en aprovechar el día por su cuenta, dirigiéndose a cumplir uno de sus mayores sueños. “Era una de mis grandes ilusiones cuando era adolescente”, confiesa ilusionada. Violeta explica a sus seguidores con todo detalle en qué consiste la visita tan especial y cuánto tiempo lleva soñando con hacerla. ¡Descúbrelo dándole play al vídeo!

Violeta Crespo habla sobre su nivel de inglés tras su viaje a Londres

Algo imprescindible para todas las visitas que ha hecho la influencer en su viaje a Londres es, sin duda, hablar inglés. Violeta habla sobre cuál es su nivel en el idioma y confiesa si se veía preparada para la escapada. “Como en mi día a día no hablo inglés, se pierde”, explica. La que fuera concursante de ‘GH’ ha tenido más de un ‘tour’ en inglés y ha desvelado frente a la cámara cómo se ha ido desenvolviendo durante el viaje. “Se me ha afinado el oído”, añade orgullosa.

En este diferente capítulo de ‘#Violedi’, en el que la parejita se encuentra separada, Violeta Crespo lleva consigo la cámara para mostrar con todo lujo de detalles su viaje a Londres. Ambos se sinceran sobre lo complicado que está siendo estar alejados el uno del otro y reflexionan sobre la extrema dependencia que han creado en su relación. Por otro lado, el gallego también ha podido cumplir uno de sus mayores sueños y lo ha compartido con sus seguidores. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!