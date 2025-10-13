La hija de Antonio Banderas ha escogido la Abadía Retuerta LeDomaine, en Valladolid, para celebrar su boda con Alex Gruszynski

ValladolidLa provincia de Vallaodlid ha sido escogida como el lugar donde se va a llevar a cabo una de las bodas más importantes de todo el año. Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y de Melanie Griffith, se dará el 'sí, quiero' con su prometido Alex Gruszynski el próximo sábado 18 de octubre en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero.

En concreto, la hija pequeña del que fuese uno de los matrimonios más icónicos de Hollywood y su prometido han escogido la Abadía Retuerta LeDomaine para celebrar esta romántica boda.

El lugar escogido por Stella del Carmen y por Alex Gruszynski para darse el 'sí, quiero'

El lugar es un antiguo monasterio del siglo XII que fue reformado y que se utiliza ahora como hotel de lujo. Un complejo hotelero con bodega, spa y gastronomía de alto nivel que está considerado como uno de los mejores de toda España.

Con todas las habitaciones bloqueadas para esa fecha, el complejo ha querido dedicarse en cuerpo y alma a la boda de la hija de Antonio Banderas. La Abadía Retuerta LeDomaine cuenta con nada más y nada menos que con 30 habitaciones en las que está incluido el servicio de spa y el acceso al restaurante Refectorio, galardonado con una estrella Michelin.

Combinando la naturaleza, la arquitectura histórica y los viñedos de la Ribera del Duero, el paraje se caracteriza por su piedra románica que se convierte en la auténtica protagonista de su fachada junto a la madera que componen sus detalles pórticos.

¿Dónde se celebrará la preboda?

Como viene siendo tradición en los últimos años, la celebración romántica irá precedida de una preboda que se llevará a cabo en otro recinto de lujo. Para esta ocasión, los novios han escogido el Balneario de Castilla Termal de Valbuena de Duero, situado también en Valladolid.

Allí, los novios se juntarán junto a un selecto grupo de amigos y familiares más íntimos donde llevarán a cabo la previa celebración al enlace donde se darán el 'sí, quiero'.

Nada más conocerse el anuncio de la boda de la hija de Antonio Banderas y de Melanie Griffith todas las hipótesis y rumores apuntaban a que Málaga sería el lugar escogido para la celebración.

Sin embargo, Stella del Carmen y Alex Gruszynski han optado por la conocida como 'España vaciada' para este evento. De esta forma, la pareja podrá celebrar su boda de una forma mucho más privada y alejada de las cámaras.

La boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski

Stella del Carmen y Alex Cruszynski se darán el 'sí, quiero' el próximo sábado 18 de octubre. La pareja anunció su compromiso a través de una publicación compartida en sus redes sociales donde la joven mostraba su anillo de compromiso y de fondo aparecía su futuro marido sonriendo. Ambos se conocieron en la escuela infantil y, tras años de amistad, la hija de Antonio Banderas y de Malanie Griffith y su prometido comenzaron su noviazgo.

Sobre los invitados que acudirán al enlace se espera la presencia de un círculo familiar muy cercano. Entre ellos, destacan los padres de la novia, Antonio y Melanie Griffith, además de sus hermanos mayores Dakota Johnson y Alexander Bauer.

Como manda la tradición, Stella del Carmen ya ha celebrado su despedida de soltera junto a sus amigas más íntimas. Según recoge la revista '¡Hola!', la actriz se rodeó de las mujeres más importantes de su vida para esta celebración. "En mi despedida de soltera, he estado rodeada del amor de mis amigas y mi familia, lo que me hace sentir muy agradecida por estos momentos tan especiales que estoy viviendo", confesaba la hija de Antonio Banderas a la revista.

Sobre las medidas que llevarán a cabo los novios para garantizar la privacidad durante su boda, se ha podido conocer que una norma será la prohibición total del uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos para los invitados, trabajadores y los extras que habrá en el evento. De esta forma, la pareja intenta evitar filtraciones de imágenes no autorizadas en redes sociales o medios de comunicación, una práctica cada vez más común en bodas de personalidades internacionales.