Natalia Sette 02 OCT 2025 - 11:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela los resultados de la prueba de la curva de la glucosa y habla de sus hábitos alimenticios

Fiama Rodríguez muy preocupada por no saber si podrá darle el pecho a su bebé

Fiama Rodríguez puede gritar por fin a los cuatro vientos el nombre de su bebé . La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ llega con actualizaciones sobre su embarazo:el nombre, una ecografía en 5D y las medidas actuales de su hijo. Además, comparte los resultados de la prueba de la curva en su séptimo mes. Una prueba sumamente importante ya que detecta la diabetes gestacional.

Después de hablar abiertamente sobre cómo quiere que sea su parto, la influencer se ha enfrentado a una de las pruebas más complicadas del embarazo: la curva de glucosa. “No me gusta nada esa prueba”, comienza diciendo Fiama. Con el embarazo tan avanzado es necesario realizarla para ver que todo transcurre correctamente y así lo hace Fiama a pesar de que no le guste. “Tenía mucho miedo”, admite la canaria.

Fiama explica que estaba tan nerviosa que incluso se mareó antes de realizarla. “Estaba muy asustada”, reconoce. Uno de los motivos de su miedo viene porque, a pesar de que el médico le recomendó reducir su consumo en azúcar, la exparticipante de 'LIDLT' siguió comiendola. “No me he quitado el azúcar”, reconoce. Ahora que tiene los resultados, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ los comparte con todos sus seguidores y desvela si le fue bien y cómo vivió ese día lleno de nervios e incertidumbre.

Fiama Rodríguez habla de sus hábitos alimenticios durante el embarazo

A raíz de la prueba de la curva, Fiama comparte con su comunidad cómo han sido sus hábitos alimenticios durante estos meses de embarazo. La influencer reconoce que no ha seguido al pie de la letra las indicaciones del médico con respecto a la comida. “No me alimento como debería”, admite. De hecho, Fiama habla del agradecimiento que siente por su cuerpo y porque esté soportando tan bien el embarazo teniendo en cuenta que ella misma no está llevando cuidados extremos.

Fiama Rodríguez regresa a su canal 'Ya eras todo' para actualizar cómo va su embarazo. A pocos meses de dar a luz, la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' desvela por fin el nombre de se bebé y muestra su cara a través de una ecografía 5D. Además, habla abiertamente del orden de los apellidos que va a tener su hijo y de momento a quién cree que se parecce más ¡No te pierdas nada dándole play al video!