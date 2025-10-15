Supervivientes Madrid, 15 OCT 2025 - 23:45h.

Gloria Camila explota contra Iván González tras su alegato

¡La expulsión ya es cosa de tres! El estallido de felicidad del salvado en 'Supervivientes All Stars' al salir de la lista de nominados

Gloria Camila no pudo ocultar su enfado con Iván González tras salvarse de su nominación en 'Supervivientes All Stars 2025'. Mientras luchaban por su salvación, el gaditano dijo que deseaba que "ganase el mejor", en un acto de reconciliación y de intentar que a sus compañeros les fuese de la mejor forma posible.

Gloria Camila, a Iván González: "Ahora vienes con el discurso fácil"

Sin embargo, hay quienes no se tomaron bien este alegato de González. Gloria Camila fue una de las que menos aceptó las palabras de Iván González. "Estoy nerviosa", le decía a su compañera Adara Molinero. "Yo no he retado a nadie. Me retó él, ahora vienes con el discurso fácil de que gane el mejor", lanza muy indignada la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano.

Ya junto a Jessica Bueno, ambas explotaban al asegurar que se están dando ciertos permisos en los Cayos Cochinos con actitudes, a su juicio, poco reconciliadoras. "Hay veces que se faltan el respeto de una manera.. el físico, a lo personal, comparaciones...", reprochaba en alto Gloria Camila. Con esto último se refiere a que Iván González, según ella, "compara" cuando están pescando o haciendo cualquier otra actividad.

"Me siento orgullosa de mí, no tengo que estar alardeando", trasladaba Jessica Bueno por su parte. "Somos campeones todos", aclaraba la andaluza. Iván González daba su explicación de su alegato. "Es una tontería, lo de que gane el mejor", argumenta. El gaditano aclaraba que no tenía en ningún momento una mala intención con su discurso. "Quedaos también con las cosas bonitas, porque me que diga esta [Jessica] lo de que gane el mejor... no lo he dicho en plan malas", concluía.